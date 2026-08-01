Il dongle Bluetooth Questyle QCC Dongle Pro2 porta audio hi-res, Auracast e aptX Lossless su iPhone, PC e console

Un anno dopo i modelli di prima generazione, Questyle presenta il QCC Dongle Pro2, un trasmettitore Bluetooth 6.1 certificato Apple MFi con LDAC, aptX Lossless, LHDC, LC3 e Auracast per migliorare l’audio wireless su iPhone, PC e console

Nonostante l’innegabile progresso della qualità audio del Bluetooth (ormai i codec evoluti sono quasi una decina), molti smartphone, computer e console continuano a rappresentare un collo di bottiglia, limitando le potenzialità delle cuffie, degli auricolari e degli speaker wireless più evoluti. È proprio per superare questi vincoli che Questyle ha sviluppato il nuovo QCC Dongle Pro2, un trasmettitore Bluetooth di fascia alta da 149 euro pensato per estendere le funzionalità audio wireless di iPhone, smartphone Android, PC Windows, Mac e console.

Il nuovo modello rappresenta l’evoluzione dei precedenti QCC Dongle e QCC Pro, ampliandone sensibilmente le capacità sia dal punto di vista della compatibilità, sia sotto il profilo delle prestazioni, offrendo codec audio ad alta risoluzione, riducendo la latenza durante il gaming e migliorando l’affidabilità della connessione wireless indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Uno dei limiti più evidenti dell’attuale ecosistema Bluetooth riguarda proprio il software integrato nei vari sistemi operativi. Apple, ad esempio, continua a supportare esclusivamente i codec SBC e AAC anche sugli iPhone top di gamma, lasciando fuori standard come LDAC, aptX Adaptive o aptX Lossless, ormai sempre più diffusi nel settore delle cuffie premium. Anche il mondo Windows presenta spesso implementazioni Bluetooth differenti da produttore a produttore, con risultati non sempre prevedibili in termini di stabilità, qualità audio e compatibilità.





Le console rappresentano un caso ancora più particolare. Molti sistemi, infatti, non supportano nativamente codec Bluetooth a bassa latenza, costringendo gli utenti a utilizzare cuffie dedicate oppure connessioni cablate per evitare il fastidioso ritardo tra immagini e audio durante le sessioni di gioco. Il QCC Dongle Pro2 nasce proprio per aggirare queste limitazioni. Collegandosi direttamente alla porta USB-C del dispositivo, sostituisce di fatto il trasmettitore Bluetooth integrato con una soluzione più evoluta, capace di dialogare con cuffie, auricolari e speaker wirelss utilizzando protocolli molto più avanzati.

In questo modo anche un iPhone può trasmettere audio in alta qualità tramite codec non disponibili nell’ecosistema Apple, mentre PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch e altre piattaforme possono beneficiare di connessioni più stabili e di latenze inferiori rispetto alle implementazioni Bluetooth integrate.

Uno degli aspetti che distingue maggiormente questo prodotto riguarda proprio l’attenzione dedicata agli utenti Apple. Questyle ha infatti ottenuto la certificazione Apple MFi (Made for iPhone/iPad), che garantisce una piena integrazione con l’ecosistema della casa di Cupertino e assicura compatibilità a lungo termine, gestione ottimizzata dell’alimentazione e connessioni più affidabili. Per chi utilizza abitualmente un iPhone o un iPad, il dongle rappresenta una delle poche possibilità per sfruttare codec audio decisamente più evoluti rispetto al tradizionale AAC senza modificare il normale modo di utilizzare il dispositivo.

Tra le novità tecniche più interessanti spicca il supporto allo standard Bluetooth 6.1 rispetto al 5.4 dei modelli precedenti, destinato a migliorare ulteriormente stabilità della connessione, efficienza energetica e gestione delle interferenze radio. Sebbene i benefici dipendano sempre anche dal dispositivo ricevente, l’adozione della versione più recente dello standard prepara il QCC Dongle Pro2 alla compatibilità con le future generazioni di cuffie wireless.

Molto ricca anche la dotazione di codec supportati. Oltre ai già noti LDAC, aptX HD, aptX Adaptive e aptX Lossless, il nuovo dongle introduce il supporto a LHDC-V5, soluzione particolarmente diffusa nel mercato asiatico e sempre più presente nei prodotti di fascia alta, oltre al codec LC3, elemento fondamentale del nuovo standard LE Audio. Quest’ultimo rappresenta una delle evoluzioni più importanti dell’audio Bluetooth degli ultimi anni. LC3 promette infatti una qualità superiore rispetto ai codec tradizionali anche a bitrate inferiori, riducendo contemporaneamente il consumo energetico e migliorando l’efficienza complessiva della trasmissione.

Il QCC Dongle Pro2 integra inoltre la tecnologia Auracast, che cambia notevolmente il modo in cui viene condiviso l’audio Bluetooth. Grazie a questa funzione un’unica sorgente può infatti trasmettere contemporaneamente il flusso audio a più dispositivi compatibili, aprendo scenari interessanti in ambito domestico e professionale. Diventa quindi possibile ascoltare lo stesso contenuto con più cuffie contemporaneamente, oppure distribuire l’audio in spazi condivisi senza ricorrere a sistemi proprietari. Naturalmente, il funzionamento effettivo di Auracast, così come il supporto ai vari codec e alle modalità LE Audio, dipenderà anche dalla compatibilità delle cuffie o degli auricolari collegati, oltre che dall’ambiente radio in cui il sistema viene utilizzato.

Questyle ha curato anche l’aspetto software attraverso un’app dedicata che permette di gestire facilmente il trasmettitore. L’interfaccia consente di visualizzare in tempo reale il codec in uso, monitorare lo stato della connessione, aggiornare il firmware e modificare rapidamente alcune impostazioni senza dover intervenire manualmente sul dispositivo. A confermare il posizionamento premium del prodotto, arrivano anche le certificazioni Sony LDAC e Snapdragon Sound, che attestano la compatibilità con alcuni degli standard qualitativi più elevati oggi disponibili nel panorama dell’audio wireless.

Il prezzo di 149 euro rimane però uno scoglio non da poco, considerando che sul mercato ci sono alternative meno costose (anche se un po’ meno complete ed evolute) come i dongle Sennheiser BTD 700 e Creative BT-W6, che al netto di qualche mancanza rispetto al QCC Pro 2 vengono incontro alle esigenze di una gran parte dell’utenza.

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