Il futuro degli amplificatori secondo Ralph Karsten: addio valvole, benvenuta Classe D

Ralph Karsten, storico promotore degli amplificatori a valvole OTL, adotta ora la Classe D e ne spiega i vantaggi: meno rumore, alta qualità sonora e futuro garantito

Ralph Karsten è stato per decenni un punto di riferimento nel mondo dell’alta fedeltà valvolare. Fondatore e ingegnere di Atma-Sphere, ha costruito la propria reputazione su amplificatori finali a valvole senza trasformatore d’uscita (OTL – Output Transformerless) e circuitazioni bilanciate, diventando un’autorità indiscussa nel settore. Eppure oggi, Karsten ascolta musica con amplificatori in Classe D e afferma di non sentire la mancanza delle valvole.

Non si tratta tra l’altro di una svolta influenzata dalle mode o da ragioni commerciali. Per Karsten, il passaggio alla Classe D è infatti una questione di ingegneria e qualità sonora. “Posso ascoltare questi amplificatori tutto il giorno: restano freddi al tatto e non rimpiango affatto quelli a valvole”, ha dichiarato durante una tavola rotonda organizzata recentemente da Audiophile Junkie.

Atma-Sphere è stata per anni sinonimo di tecnologia OTL, uno dei marchi più longevi nella produzione di preamplificatori bilanciati per uso domestico. Il fatto che il suo fondatore stia abbandonando le valvole a favore della Classe D non è una semplice curiosità tecnica, ma un segnale forte. Addirittura secondo Karsten, chi costruisce amplificatori oggi deve affrontare questa evoluzione, oppure rischia di restare indietro. “Se oggi non si capisce la Classe D, come produttore di amplificatori si è destinati a rimanere indietro”.





L’interesse di Karsten per la Classe D è nato in modo inaspettato durante un’edizione dell’evento audiofilo Axpona nel periodo pre-pandemico, in cui, ascoltando registrazioni che conosceva riprodotte tramite una catena di amplificazione in Classe D, si rese conto di come suonassero in modo sorprendente. Tornato a casa, ha iniziato a studiare a fondo il funzionamento di questi circuiti, con l’obiettivo di realizzare qualcosa che potesse eguagliare, o addirittura superare, le prestazioni sonore dei suoi stessi amplificatori a valvole.

Il lavoro di sviluppo è durato diversi anni, dedicati principalmente alla riduzione del rumore intrinseco del circuito. Uno dei problemi classici della Classe D è infatti la presenza di interferenze generate da effetti magnetici indesiderati, ma adottando transistor GAN-FET (Gallium Nitride Field-Effect Transistor), componenti privi di pin metallici, Karsten è riuscito a controllare meglio i fenomeni induttivi e limitare le interferenze parassite.

Il risultato ha dato vita ad amplificatori con livelli di rumore inferiori a molti progetti a valvole e una distorsione costituita prevalentemente da armoniche di basso ordine, che donano al suono una qualità fluida e rilassata, con in più una compatibilità con una gamma di diffusori molto più ampia rispetto ai progetti OTL.

Karsten non ha rinnegato le valvole. Atma-Sphere continua a produrle e supportarle, ma tra le difficoltà nel reperire le valvole e le trasformazioni in atto nel settore dell’amplificazione la sopravvivenza della tecnologia valvolare sempre più difficile. “Sono convinto che fra dieci anni il mercato delle valvole sarà completamente diverso”, ha detto senza mezzi termini Karsten.

Un secondo elemento determinante è rappresentato dal settore degli amplificatori per chitarra e basso, che rappresentano il vero mercato di riferimento per le valvole. Anche in questo settore, la Classe D sta guadagnando terreno rapidamente e questa migrazione, secondo Karsten, può compromettere definitivamente la domanda globale di valvole, rendendone insostenibile la produzione.

A rafforzare la posizione di Karsten è intervenuto anche Tom Schmidt, esperto in Classe D con un passato in Texas Instruments e Cirrus Logic, nonché titolare di diversi brevetti in materia. Schmidt ha sottolineato come un buon design in Classe D possa superare molti amplificatori a valvole in termini di qualità sonora e di affidabilità. “Un amplificatore Classe D ben fatto si comporta in modo molto simile a un single-ended a valvole, ma senza la distorsione di crossover tipica della Classe A/B”.

Schmidt riconosce solo pochissimi progetti a valvole come autentici campioni, citando a tal proposito il costosissimo Wavac SH-833 da 325.000 dollari. Per tutto il resto, secondo lui, la Classe D può offrire prestazioni equivalenti o superiori a un costo molto inferiore. Entrambi gli ingegneri concordano infine su un punto fondamentale: gran parte del successo di un progetto in Classe D dipende dalla qualità dell’alimentazione. “Molti progettisti non capiscono quanto sia cruciale una buona alimentazione”, ha concluso Karsten.

Sarà un caso, in effetti, se sempre più produttori (NAD, Cambridge Audio, TEAC, Legacy Audio, Bel Canto) adottano ormai la Classe D anche per i loro prodotti più costosi e avanzati?

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.