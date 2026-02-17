Samsung battuta: i TV TCL volano e la joint venture con Sony fa paura

A dicembre 2025, TCL ha superato per la prima volta Samsung nelle vendite unitarie di TV, segnando un cambio di equilibri nel settore che, con la joint venture TCL-Sony, potrebbe portare definitivamente a un nuovo mercato TV

Il sorpasso, seppur per un solo mese, alla fine c’è stato. A dicembre 2025, secondo i dati raccolti dalla società di ricerca Counterpoint, TCL ha superato per la prima volta Samsung come numero di TV venduti, salendo così in vetta alla classifica nelle vendite unitarie mensili (Hisense è rimasta saldamente al terzo posto).

Già a novembre, come avevamo riportato qui, il colosso cinese si era avvicinato molto a Samsung, ma diversi analisti ritenevano che proprio il mese festivo per eccellenza riequilibrasse un po’ il primato di Samsung, che invece si è vista superata (almeno come volume di vendite) da TCL.

Secondo Bob O’Brien, Research Director di Counterpoint, la crescita di TCL è costante su base annua, mentre Samsung ha mostrato una sostanziale stagnazione nei volumi di spedizione. Il dato mensile, se preso da solo, non fa però di TCL il nuovo numero uno al mondo. Su base annuale e nel quarto trimestre 2025, Samsung ha infatti mantenuto la leadership complessiva, con TCL al secondo posto e Hisense al terzo.





Sarebbe però da ciechi non vedere la rivoluzione in atto nel mercato TV, soprattutto con la joint venture che si appresta a trasferire il controllo della storica divisione TV Bravia di Sony proprio a TCL e le cui conseguenze sono ancora incerte. La domanda che si pone ora il settore è se l’azienda cinese riuscirà a consolidare questa posizione nei mesi e nei trimestri a venire, oppure se il sorpasso di dicembre rimarrà un episodio isolato legato a dinamiche stagionali.

Dove però Samsung sembra mantenere ancora un primato piuttosto sicuro è nel segmento premium del mercato grazie ai suoi TV QD-OLED e ai modelli LCD miniLED di fascia alta. TCL continua a competere principalmente sul volume e sulla convenienza, una strategia efficace per la quota di mercato in unità ma meno adatta a generare i margini che caratterizzano i brand premium.

Se però l’asse TCL-Sony portasse il brand cinese a proporsi credibilmente su schermi e fasce di prezzo oggi presidiate da Samsung, lo scenario competitivo diventerebbe genuinamente più aperto. O’Brien lo ha detto chiaramente: una TCL capace di consolidarsi nel premium rappresenterebbe una minaccia ancora più seria per Samsung rispetto a quella attuale.

