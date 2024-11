Un sistema audio/video 2.1 che accontenta tutti

Pratico, multifunzionale ed in grado di accontentare tutti. Ecco il sistema che abbiamo pensato per le esigenze familiari.

Durante i tanti test effettuati negli ultimi mesi, ci è venuta l’idea di realizzare un sistema audio/video 2.1 in grado di soddisfare l’audiofilo, l’appassionato di audio-video ed udite udite anche i gamers. Ovviamente abbiamo dovuto raggiungere qualche compromesso ma il risultato complessivo è stato decisamente interessante.

Sistema 2.1: ecco i tre protagonisti

I tre protagonisti di questo sistema audio/video 2.1 sono: Il Panasonic Z95, i diffusori Technics SC-CX700 ed infine il subwoofer GoldenEar Forcfiled 30. Del Panasonic Z95 ve ne parleremo più approfonditamente a breve, mentre per quel che riguarda le Technics SC-CX700 e il GoldenEar Forcfield 30 trovate degli articoli più che dettagliati sulle pagine virtuali di AFdigitale. L’idea di un sistema di questo tipo ci è venuta perché spesso e volentieri i sistemi audio/video nella maggior parte dei casi risiede nel salotto di casa o per meglio dire, nella zona living che è il classico luogo di incontro delle famiglie. In questa zona della casa ci si ritrova per guardare la TV, ascoltare musica insieme e perché no, giocare con i propri figli con la consolle di turno. Il connubio fondamentale dai feedback ricevuti da voi lettori è quello di riuscire a creare un ecosistema in grado di coniugare qualità e multifunzionalità. Dal punto di vista della praticità i due grandi campioni in un certo senso sono in primis lo Z95 che col nuovo sistema operativo Fire TV e con le features di ultima generazione permette ai fortunati possessori di avere immagini di altissima qualità già con la sola modalità AI.

Inoltre lo Z95 tramite Alexa vi permetterà di controllare una serie di elettrodomestici semplicemente utilizzando la vostra voce, che sia un ventilatore oppure una tapparella elettrica, vi basterà parlare dal vostro telecomando e come per magia il vostro desiderio sarà esaudito (ovviamente utilizzando elettrodomestici compatibili).





A tutto ciò si aggiungono le tante features pensate per i gamers come il nuovo pannello a 144 Hz, o ancora i preset video ed audio pensati per godere dei vostri videogame che faranno la felicità dei vostri figli ma non solo. Per quanto riguarda la sezione audio, c’è da dire che il Panasonic Z95 ha già di suo un comparto (realizzato da Technics) di livello eccezionale paragonabile a quello di una soundbar da un migliaio di Euro e con tantissime opzioni, come ad esempio il proiettore sonoro o ancora la compatibilità Atmos o la possibilità di collegare un subwoofer. Noi però da grandi appassionati audio, complici anche le contingenze temporali, abbiamo deciso di abbinare allo Z95, le Technics SC-CX700. A tal proposito permetteteci una digressione, vi è mai capitato di dover subire le imprecazioni della vostra consorte perché non riusciva a capire come diavolo accendere TV, impianto audio e far si che tutto funzionasse in maniera umanamente comprensibile senza dover utilizzare dodici telecomandi differenti? Beh in questo caso vi basterà collegare il cavo HDMI e come per magia TV, ed impianto audio si accenderanno e spegneranno all’unisono e con i soli tasti del telecomando della TV potrete alzare ed abbassare il volume. Quando si dice tecnologia e semplicità in un colpo solo! Queste chicche riteniamo che siano un plus da non sottovalutare specie nella società attuale dove purtroppo o per fortuna si va sempre di corsa spesso e volentieri anche in quei momenti in cui ci si dovrebbe rilassare davanti ad un bel film o ad una bella canzone. Sempre a proposito di praticità i Technics SC-Cx 700 sono dotati di Bluetooth il che significa che potrete connettere il vostro device di turno e riprodurre i contenuti che avete memorizzato sul vostro telefonino in un batter d’occhio o per meglio dire in un “tap” sul display del vostro device.

Inoltre i fili in giro per caso saranno veramente pochissimi perché le Technics SC-CX700 sono diffusori wireless che possono funzionare senza la necessità di essere collegate tra di loro ed inoltre sono dotate di un DSP che gli consente di ottimizzare il suono anche lì dove il posizionamento non è dei più fortunati, condizione molto diffusa tra molti appassionati e che i produttori di soundbar di fascia medio-alta hanno già capito da diversi anni. Ovviamente i Technics SC-Cx700 sono molto di più di quanto scritto in queste righe ma per maggiori informazioni non dovrete far altro che leggere la nostra prova. Parlavamo di un sistema audio/video 2.1 ed eccoci pronti ad aggiungere lui: il GoldenEar Forcfield 30. Un subwoofer dalle dimensioni compatte, design sobrio e che è facilmente posizionabile all’interno di un classico ambiente domestico. Dobbiamo dire che per quel che riguarda l’ascolto di musica le Technics SC-Cx700 si sono rivelata abbastanza appaganti, ovviamente non abbiamo avuto i 30 Hz ma l’ottimo compromesso raggiunto tra estensione, articolazione e controllo potrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte degli appassionati. Il discorso cambia quando, complice una TV di ultimissima generazione, si vuole quel pizzico di coinvolgimento in più che un subwoofer riesce a dare. Coinvolgimento che con i film ed i videogiochi può portare il nostro intrattenimento ad uno step superiore, inoltre l’uscita sub presente sulle CX-700 era una tentazione troppo forte che assolutamente non poteva non essere sfruttata.

Conclusioni e considerazioni

In un mondo che va sempre più di corsa, i momenti di aggregazione per una famiglia vanno sfruttati al massimo e se da un lato quel conta maggiormente è il dialogo, lo scambio di opinioni e via dicendo, dall’altro è bello che la tecnologia, nel suo piccolo, possa contribuire a creare momenti di aggregazione e di svago. Momenti in cui un genitore può intrattenersi con i propri figli con un torneo di tennis all’ultimo sangue alla Wii oppure ci si possa divertire con uno degli ultimi film Disney ed allo stesso tempo meravigliarsi per la qualità video ed audio ottenuta da un sistema audio/video 2.1 come quello proposto, anche se non ci si trova in una stanza totalmente buia e che abbia subito un trattamento acustico ad hoc. Questo sistema audio/video 2.1 durante i test che abbiamo tenuto non solo in stanze studiate ad hoc ma anche in un classico living moderno ha saputo far divertire tutti in maniera facile e con un buono standard qualitativo, avvicinando gli uni alle passioni degli altri.

