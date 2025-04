Mickey 17: addio ai Dolby Atmos di Warner?

Mickey 17, sfortunato film del regista di Parasite e’ già disponibile in streaming e a breve lo sarà anche su disco. Dolby Atmos addio?

Mickey 17, nuova opera ad alto budget diretta dal regista di Parasite, è sbarcata nelle sale di tutto il mondo lo scorso marzo. Collezionando, disgraziatamente per il distributore Warner Bros, un risultato parecchio sotto le attese. Anche qui – a parere di chi scrive – un esito del tutto immeritato. Il film, sebbene non si discosti molto da un canonico lungometraggio di fantascienza – nemmeno troppo originale, specie per chi ha visto Il sesto giorno con protagonista il grande Arnold – ha dalla sua un approccio votato all’ironico e, in svariati casi, al surreale. Il che stride di sicuro con alcuni temi trattati, ma dona al contempo un taglio molto originale ad un canovaccio che – di base – proprio non lo è.

Dirottato anzitempo in streaming stanti le basse performance, Mickey 17 arriverà anche su Dvd, Blu-ray e Blu-ray Ultra HD il prossimo maggio. L’edizione, almeno originariamente, era una di quelle da film di caratura elevata. Ed in effetti ritroviamo sia il Dolby Vision in aggiunta all’HDR 10 che la variante tripla steelbook sul fronte del packaging. Analogamente quanto accaduto con La guerra dei Rohirrim – purtroppo – non ritroviamo invece il Dolby Atmos italiano come traccia, qui sostituito da un DTS-HD Master Audio 5.1. Trattandosi del secondo caso consecutivo – sfortunatamente – siamo a constatare che probabilmente si tratta della nuova linea editoriale Warner per le tracce localizzate.

La cosa potrebbe essere legata alle difficoltà finanziarie della major – ricordiamo che Warner viene da una serie di titoli commerciali deludenti e la stessa uscita di Superman il prossimo luglio pare esser vista come una sorta di punto di non ritorno – e relative divisioni controllate. Non a caso insistenti rumors danno per certa la centralizzazione totale delle operazioni home video entro l’anno e relativa dismissione della struttura italiana. Improbabile la cosa non abbia ripercussioni sulle politiche e sulle feature delle edizioni, sia fisiche che in streaming. Segnaliamo infatti come anche iTunes sia privo di traccia Dolby Atmos italiana. Ad ogni modo l’edizione permane di livello alto – con Dolby Vision e DTS-HD, anche in tripla steelbook – per cui sicuramente meritevole di acquisto. Per chi vuole rivivere lo sdoppiamento di Robert Pattinson, appuntamento quindi a fine maggio.





Blu-ray Durata: 137 minuti ca.

Video: 16×9 1.85:1 – 1080p

Lingue: Italiano, Tedesco DTS-HD Master Audio 5.1, Inglese Dolby Atmos

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco

Blu-ray Ultra HD

Durata: 137 minuti ca. Video: 16×9 1.85:1 – 2160p + Dolby Vision Lingue: Italiano, Tedesco, Spagnolo, Francese DTS-HD Master Audio 5.1, Inglese Dolby Atmos, Ceco, Polacco Dolby Digital 5.1 Sottotitoli: Italiano, Inglese, Cinese, Ceco, Francese, Tedesco, Polacco, Spagnolo, Olandese

