Technics a Lamborghini Arena 2026: un giradischi vestito da Toro in quel di Imola

All’Autodromo di Imola, questo weekend, va in scena una grande festa per gli appassionati di auto sportive: è Lamborghini Arena 2026, una due giorni dedicata al marchio di Sant’Agata Bolognese.

E nel paddock del circuito emiliano farà capolino anche un giradischi: SL-1200M7B di Technics, edizione speciale realizzata in collaborazione con Automobili Lamborghini e presentata nel 2024. La sua presenza al Lamborghini Arena Village dice qualcosa su come i grandi marchi automotive gestiscano oggi il proprio ecosistema di partnership — non solo fornitori tecnici, ma licenziatari che coprono lifestyle, moda, oggettistica e, ovviamente, audio.

Base conosciuta

L’unità SL-1200M7B è sostanzialmente uno SL-1200MK7 con un vestito diverso. La piattaforma è quella standard della serie DJ di Technics: motore coreless a trazione diretta, 0,18 N·m di coppia, velocità di regime raggiunta in 0,7 secondi, braccio S in alluminio da 230 mm, piatto in alluminio pressofuso doppio strato da 332 mm, peso 9,6 kg. Specifiche solide, ben note nel mercato DJ e hi-fi, su cui non c’è molto da aggiungere rispetto ai modelli base.

La differenza è infatti soprattutto estetica: la piastra superiore riprende il pattern a Y associato al design Lamborghini, nelle tre colorazioni Arancio Apodis, Verde Shock e Giallo Athon — le stesse che ricorrono sulle carrozzerie delle supersportive di Sant’Agata da decenni. È un oggetto riconoscibile, il che è probabilmente il punto.

Pacchetto per invasati del Toro

In confezione è incluso un vinile picture disc con le registrazioni sonore di sei motori V12 Lamborghini: 400GT 2+2, Miura SV, Countach 25° Anniversario, Diablo 6.0 SE, Murciélago LP 640 e Revuelto. Il disco raffigura lo pneumatico di quest’ultimo. Slipmat e adesivi completano il kit. È un’idea che funziona meglio di quanto sembri sulla carta: ascoltare un V12 su vinile, mentre il picture disc gira sul piatto, ha una sua logica sensoriale.





Il contesto

La collaborazione tra i due brand risale al 2024 e si fonda su un parallelismo storico tutto sommato reale: Technics e Automobili Lamborghini nascono entrambe a metà degli anni Sessanta, in mercati distanti — l’elettronica di consumo giapponese e il dorato mondo delle supercar italiane — ma con una comune ossessione per la precisione meccanica. Che si tratti di tenere una velocità di rotazione a 33 giri al minuto senza fluttuazioni o di erogare 800 cavalli in modo controllabile, il problema ingegneristico di fondo non è troppo diverso. Un punto di contatto che può bastare a giustificare una collaborazione commerciale di questa portata.

Collaborazione all’insegna della visibilità

Di certo, il giradischi SL-1200M7B è un prodotto che esiste già sul mercato da circa due anni, non un’anteprima pensata per l’edizione di quest’anno di Lamborghini Arena. La sua presenza al Village serve principalmente a dare visibilità reciproca: Technics entra in un contesto di alto profilo, Lamborghini arricchisce il proprio Village con un oggetto che ha una storia e una credibilità autonome nel mondo audio.

L’evento

Lamborghini Arena è alla seconda edizione. La prima, nel 2024, aveva portato a Imola oltre 6.000 persone e quasi 400 vetture in pista. Il format mescola sessioni di guida per i proprietari, esposizioni statiche, attività per la community e — quest’anno — la seconda tappa del Lamborghini Super Trofeo Europa, che aggiunge una componente agonistica al weekend. Il Village con i partner è parte integrante della formula: oltre a Technics, sono presenti Bridgestone, Sonus Faber, Tod’s, Ducati e altri licenziatari. Dimostrazione della solidità del Toro oltre l’automobile.

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