Gli audiofili sentono davvero la differenza? Un test sui DAC mette tutto in discussione

Un test d’ascolto alla cieca mette a confronto DAC economici e componenti hi-fi da migliaia di euro: ecco cosa rivela sulla trasparenza digitale

La recente notizia dedicata all’Accuphase DC-500, DAC da oltre 15.000 euro (e non è nemmeno un prezzo altissimo in ambito “esoterico”), mi ha fatto pensare a quanto tutto il discorso di audiofili e appassionati attorno alla conversione D/A abbia raggiunto livelli quasi bizzarri. E mi è venuto in mente un recente test professionale di AP Mastering di cui non abbiamo mai parlato ma che risulta perfetto da inserire oggi in questo scenario.

L’esperimento, condotto da un tecnico di mastering professionista, è stato allestito per eliminare il più possibile le variabili estranee alla prestazione sonora. Il punto di partenza era una registrazione digitale, quindi un file audio che rappresenta il segnale originale in forma numerica. Questo file è stato utilizzato in due versioni. La prima rimaneva esattamente nel dominio digitale, mentre la seconda veniva fatta uscire dal computer e inviata a un TC Electronic BMC-2, DAC professionale ormai piuttosto datato e tutt’altro che hi-end (oggi lo trovate usato a 120 euro), che trasformava il segnale digitale in analogico.

L’uscita analogica del BMC-2 veniva quindi collegata agli ingressi analogici di un’interfaccia audio MOTU 24Ai, che svolgeva la conversione inversa, ovvero da analogico a digitale. I collegamenti erano realizzati con comuni cavi mini-jack sbilanciati e come sistema di ascolto ogni partecipante al test poteva utilizzare le proprie cuffie o i propri monitor da studio.





Gli ascoltatori non sapevano quale delle due versioni stessero ascoltando e non dovevano esprimere un giudizio qualitativo, ma semplicemente indicare quante volte, durante il test, avessero percepito il passaggio da una versione all’altra. Dopo sette commutazioni, il risultato ottenuto su un campione di oltre 1.300 partecipanti è stato particolarmente difficile da digerire per una parte degli appassionati. La maggioranza degli ascoltatori non è infatti riuscita a identificare correttamente i cambiamenti e circa 900 partecipanti hanno addirittura indicato di non aver percepito alcuna variazione.

Ciò dimostra che in quelle condizioni, con quel segnale, quella catena, quel sistema di riproduzione e quel livello di differenza, la trasformazione introdotta dalla conversione del BMC-2 non è stata identificata in modo affidabile dalla grande maggioranza degli ascoltatori.

Il dato più interessante, tuttavia, non è quindi il confronto tra il vecchio BMC-2 e un DAC ultra hi-end come può essere un Esoteric D1X da 65.000 euro, ma ciò che l’esperimento suggerisce sul concetto di trasparenza del convertitore. Un DAC ben progettato dovrebbe convertire il flusso digitale in analogico introducendo una quantità di alterazioni sufficientemente bassa da risultare sostanzialmente irrilevante all’ascolto. Quando questo obiettivo viene raggiunto, aumentare ulteriormente il prezzo del dispositivo non significa necessariamente ottenere una maggiore fedeltà.

È proprio questo il punto che spesso viene perso nelle discussioni sull’hi-fi di fascia altissima. La tecnologia dei convertitori digitali è ormai estremamente matura. I moderni chip DAC integrano architetture sofisticate, filtri digitali, circuiti di conversione e funzioni di gestione del segnale sviluppate su volumi industriali enormemente superiori rispetto a quelli dei piccoli produttori specializzati.

Un DAC da 5.000 o 20.000 euro può certamente essere costruito con maggiore attenzione rispetto a un prodotto economico, con alimentazione, regolazione delle tensioni, clock, layout del circuito stampato, stadio analogico d’uscita, schermatura e qualità costruttiva che possono essere oggetto di una progettazione molto raffinata. Il problema nasce quando si presume automaticamente che ogni miglioramento ingegneristico debba tradursi in una differenza udibile.

Non è così. Un’alimentazione più sofisticata può essere eccellente dal punto di vista progettuale, ma se il DAC economico ha già rumore e distorsione al di sotto delle soglie rilevanti per l’ascolto, il vantaggio del modello più costoso rischia di rimanere confinato alle misure o alla costruzione.

Lo stesso discorso vale per alcune filosofie progettuali alternative. Le architetture NOS prive di oversampling che vediamo ad esempio negli odierni DAC R2R, possono avere un loro interesse tecnico e sonoro, ma non rappresentano automaticamente un’evoluzione rispetto alle implementazioni convenzionali. In determinate condizioni possono infatti aumentare la distorsione alle alte frequenze o introdurre componenti ultrasoniche che un DAC moderno con filtraggio adeguato evita.

Anche il jitter, spesso evocato come elemento decisivo nella qualità percepita, va considerato nella sua reale entità. Quando si riesce a mantenere il jitter entro livelli sufficientemente bassi, ulteriori riduzioni possono avere un impatto praticamente nullo sull’ascolto.

Il test alla cieca porta quindi a una distinzione fondamentale tra qualità del prodotto e qualità sonora. Un DAC molto costoso può essere costruito magnificamente, avere uno chassis di 20 Kg ricavato dal pieno, alimentazioni separate, connettori di livello professionale e uno stadio analogico progettato in modo estremamente sofisticato. Può essere un oggetto desiderabile e tecnicamente interessante, ma tutto ciò non dimostra che debba necessariamente suonare meglio di un convertitore economico già trasparente.

È un problema che riguarda l’intero settore hi-fi, perché l’ascolto domestico è fortemente condizionato dalle aspettative. Il prezzo, il peso dell’apparecchio, il brand, il design e persino il modo in cui un prodotto viene descritto nelle recensioni contribuiscono a costruire un’aspettativa precisa prima ancora che parta la musica.

Il fenomeno è ben documentato in ambito psicofisico. Sapere che si sta ascoltando un componente costoso può infatti modificare il modo in cui interpretiamo ciò che sentiamo. Il cervello non registra il segnale audio come uno strumento di misura, ma lo elabora attraverso aspettative, memoria e contesto. È il motivo per cui un confronto condotto senza conoscere quale apparecchio stia suonando può produrre risultati molto diversi rispetto a un ascolto consapevole.

Ed è proprio questa la ragione per cui i test in cieco continuano a essere così controversi nel mondo dell’audio. Eliminano una parte importante del contesto percettivo e lasciano all’ascoltatore soltanto il segnale. Ovviamente, non stiamo dicendo che tutti i DAC siano equivalenti o che un modello da 10 euro sia sempre indistinguibile da qualsiasi apparecchio hi-end.

Differenze possono infatti emergere quando un convertitore presenta una vera caratterizzazione circuitale, livelli d’uscita differenti, distorsione significativa, filtri con risposta diversa oppure uno stadio analogico che modifica concretamente il segnale. Inoltre, un confronto serio deve necessariamente prevedere livelli perfettamente allineati e condizioni controllate.

Il valore dell’esperimento sta quindi soprattutto nel mettere in discussione l’idea che il prezzo costituisca una scala lineare della fedeltà sonora. Una volta raggiunta una prestazione realmente trasparente, il margine per migliorare ciò che arriva alle orecchie diventa estremamente ridotto. A quel punto, spendendo dieci, cento o mille volte di più si possono avere in più soprattutto materiali, estetica, esclusività, progettazione industriale e piacere del possesso. Non necessariamente più informazione musicale.

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