Sistema di Auto-Pulizia Flashdry: Utilizza acqua calda pulita per dissolvere efficacemente macchie dal tubo fino al spazzola a rullo, per poi in seguito asciugare in maniera efficiente ogni parte dell’utensile con un getto di aria calda a 85 °C. Realmente senza preoccupazioni dopo ogni utilizzo.

Autonomia migliorata fino a 50 minuti e non solo: L’acqua pulita, quella sporca e la potenza della batteria sono tramite il sistema Tineco iLoop vengono costantemente monitorati ed ottimizzati. Grazie alla batteria “a sacchetto” potenziata, S7 Stretch Ultra conserva un’autonomia di 50 minuti anche dopo più utilizzi.

Tecnologia Tineco MHCBS: la pulizia del pavimento è garantita grazie al lavaggio continuo con acqua pulita e riciclo efficiente dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte/min.

A questo link trovate tutte le specifiche tecniche, mentre vi ricordiamo che la garanzia se acquistate dallo store Tineco è di due anni.

Montaggio ed utilizzo

La Tineco S7 Stretch Ultra vi arriverà all’interno di un imballo con maniglia a prova di corriere maldestro ed è pre-assemblata. Pochissime le operazioni a vostro carico come l’inserimento del manico che richiede semplicemente una leggera pressione.

I materiali utilizzati sono di ottima fattura e vanno ben oltre le nostre aspettative. Come detto poco sopra molto ricca la dotazione di serie che comprende tutto il necessario per star bene almeno per un anno. Dei tre rulli in dotazione uno è preinstallato ma non temete le operazioni di aggancio e sgancio sono facili, veloci e alla portata di tutti. La prima cosa che abbiamo fatto è stata scaricare l’applicazione Tineco, connettere la lavapavimenti in rete e poi selezionare, tramite l’apposito tasto la lingua italiana. Ebbene si: la Tineco S7 Stretch Ultra parla e lo fa anche in italiano. A questo punto riempiamo la vaschetta dell’acqua aggiungiamo una dose di detersivo per i pavimenti e siamo pronti per iniziare.

Da spenta la Tineco S7 Stretch Ultra non è leggerissima ma una volta accesa grazie ai rulli intelligenti basta veramente un dito per manovrarla e questa sarà una bella notizia per chi magari è un po’ avanti con l’età e cerca un qualcosa di non troppo gravoso dal punto di vista fisico. Diverse le modalità operative che avrete a disposizione e che vi elenchiamo qui di seguito:

Automatica : regolerà in automatico sia la potenza di aspirazione che l’acqua erogata in base allo sporco

: regolerà in automatico sia la potenza di aspirazione che l’acqua erogata in base allo sporco Max : Massima potenza di aspirazione consigliata per i passaggi più sporchi Aspirazione : in questo caso aspira senza erogare acqua

: Massima potenza di aspirazione consigliata per i passaggi più sporchi : in questo caso aspira senza erogare acqua Aspirazione : ideale per togliere dei liquidi dal pavimento

: ideale per togliere dei liquidi dal pavimento Custom: tramite l’APP avrete la possibilità di settare in base alle vostre esigenze specifiche potenza di aspirazione e via dicendo.

A proposito di APP, dobbiamo dire che l’interfaccia è molto user friendly e vi darà tantissima informazioni sia dal punto di vista statistico che da quello pratico ( ad esempio la durata residua del rullo). Tramite l’APP inoltre potrete scaricare gli aggiornamenti firmware ed avere una lavapavimenti sempre aggiornata. Bando alle ciance e passiamo all’atto pratico ed iniziamo a pulire!

Iniziamo col dire che grazie al rullo a filo si riesce a pulire agevolmente anche vicino ai bordi e grazie alla possibilità di reclinarla fino a 180 gradi riusciamo a lavare agevolmente sotto i letti o sotto alcuni mobili, non tutti ovviamente. La Tineco S7 Stretch Ultra ha una altezza di 13 cm.

Abbiamo sporcato un po’ con tutto: dal caffè in polvere, alla farina passando per i liquidi come bevande gasate e quant’altro. La Tineco S7 Stretch Ultra si è rivelato un ottimo compagno di pulizie e soprattutto non abbiamo assistito ad inceppamenti vari anche quando siamo andati ad aspirare superfici molto sporche.

Questo probabilmente sarà anche merito del sistema MHCBS che ci permette di lavare sempre e comunque con acqua pulita. Ah se ve lo state chiedendo, il serbatoio dell’acqua pulita da circa 1 litro, in condizioni di sporco “umane” (passateci il termine ironico) è più che sufficiente per lavare un appartamento di circa 100 metri quadrati.

Per dovere di cronaca aggiungiamo che il serbatoio dell’acqua sporca è invece da 800 ml e che grazie al suo posizionamento intelligente non appesantisce i movimenti in casa. La cosa bella di questo sistema è quello di avere sempre acqua pulita ed una pressione a terra migliorata rispetto ai modelli precedenti che consente non solo di lavare bene ma anche di aspirare. Se poi come noi, avete animali in casa, oppure siete una famiglia di “capelloni” sappiate che il sistema anti tangle funziona bene e non dovrete preoccuparvi di sbrogliare pantagruelici grovigli di capelli causa di inceppamenti.

Utilizzando la funzione auto che a nostro avviso è più che adeguata per la maggior parte delle situazioni, abbiamo incontrato qualche difficoltà giusto con lo sporco secco e vecchio come ad esempio una macchia di marmellata sedimentata sui pavimenti dai tempi del giurassico. Lì siamo dovuti intervenire alternativamente. Una cosa che avremmo gradito è una luce LED per individuare meglio lo sporco.

Una volta finita la pulizia di un appartamento di circa 100 metri quadrati ci era rimasta poco meno della metà di autonomia della batteria. Non male soprattutto se paragonato alla concorrenza. Bene, a questo punto dobbiamo pulire la nostra Tineco S7 Stretch Ultra e potrete farlo premendo un solo pulsante che attiverà la modalità Flash Dry.

Questa modalità pulisce con acqua calda la lavapavimenti e poi avvia un processo di asciugatura a 85 gradi. Un piccolo consiglio che vi diamo è quello di sfilare il rullo a pulizia finita e metterlo al sole per togliere la poca umidità rimasta e farlo “respirare”. Non è indispensabile ma è preferibile.

Tineco S7 Stretch Ultra conclusioni e considerazioni

La Tineco S7 Stretch Ultra è una lavapavimenti caratterizzata da una buona qualità costruttiva che vi assicurerà affidabilità nel tempo. Buone le prestazioni e l’autonomia che vi consentiranno di pulire con facilità ed in breve tempo abitazioni di medie dimensioni. Per quel che riguarda i prezzi a questo link potrete trovare informazioni dettagliate.