Test auricolari Technics AZ100: mai così in alto!

Quest’anno arriviamo a quota 60! Tanto è passato da quando il brand giapponese ha iniziato a deliziarci con le sue creazioni. Technics ha proseguito in tutti questi anni per la sua strada fatta di qualità, modernità e tradizione.

Gli auricolari True Wireless Technics AZ100 sono l’incarnazione dei tre principi elencati poco sopra: qualità, modernità e tradizione. Qualità in termini di materiali e prestazioni, modernità in quanto il primo prodotto lanciato per il sessantesimo anniversario è una coppia di auricolari true wireless, tradizione perché Technics non casca nel tranello del sound “wow” fatto di enfatizzazione agli estremi di banda, ma predilige un sound semplicemente ad alta fedeltà.

Le Technics AZ100 vanno a posizionarsi sopra le ex flagship Technics AZ80 e per quel che riguarda il prezzo, il brand giapponese ha optato per una scelta virtuosa: proporre le AZ100 a 300 Euro (era il prezzo delle AZ80) e abbassare quello delle AZ80 che ad oggi, hanno uno street price attorno ai 250 Euro.

Abbiamo la fortuna di avere in casa sia le Technics AZ100 che le AZ80 e di aver potuto fare un rapido paragone visivo, pratico, tecnico ed uditivo e possiamo tranquillamente “spoilerarvi” che il passo avanti sotto tutti i fronti è notevole.





Technics AZ100: il nuovo driver fa la differenza.

Durante la presentazione in quel di Milano delle nuovissime Technics AZ100, uno degli aspetti che più ci ha interessato è il nuovo “Magnetic Fluid Driver” da 10 mm in alluminio che a detta di Technics è in grado di creare suoni puliti, ad alta risoluzione, basse vibrazioni, bassa distorsione, ed offrire la massima attinenza con la sorgente originale. La tecnologia “Magnetic Fluid”, l’avevamo gia vista sulle top cablate TZ700 che hanno un prezzo che si aggira attorno ai 1.500 Euro. Il “Magnetic Fluid” è un liquido oleoso composto da particelle magnetiche che viene iniettato nello spazio tra il magnete del driver e la bobina della voce.

Oggi questa tecnologia viene scalata sulle AZ100 per ottenere un suono a bassa distorsione ma non solo, il sistema a fluido magnetico, in configurazione Free Edge, oltre ad una bassa distorsione, offre una gamma bassa articolata e frenata e una riproduzione delle frequenze medio alte estesa e raffinata, ma su questo torneremo più avanti. Dietro questo driver c’è uno studio molto accurato che si concentra sul moto verticale minimizzando quello orizzontale e diminuendo così la distorsione, uno degli elementi più nefasti per una buona riproduzione sonora. Due aspetti infine su cui porre l’attenzione sono l’armonizzatore che a detta di Technics rende i suoni delle alte frequenze più naturali e la camera di controllo acustico che garantisce un flusso d’aria preciso. Se volete capirne meglio il principio di funzionamento il video qui sotto sarà più eloquente di 1000 parole.

Vi anticipiamo che questo nuovo driver è stato un bel passo avanti in termini di qualità e vi ricordiamo che è la prima volta che viene utilizzata questa tecnologia su degli auricolari wireless Technics.

Design, confort e vestibilità.

Più piccole, più comode e più confortevoli così si possono riassumere le caratteristiche in fatto di design, confort e vestibilità delle Technics AZ100 rispetto alle precedenti AZ80. In queste affermazioni ci vengono inoltre in aiuto i numeri che parlano di 5,9 g di peso (le AZ80 pesano 7g) con una forma a conca pensata per offrire la massima vestibilità e migliorare le prestazioni sonore. A corredo troverete un set di cinque gommini studiati per offrire più comodità di utilizzo rispetto al set da sette gommini delle AZ80. Technics ha risparmiato sui gommini? No, ha semplicemente investito di più sull’ergonomia, riuscendoci tra l’altro. Mettendo vicine le AZ80 e le AZ100 si nota chiaramente la forma più snella ed ergonomica delle nuove nate che si traduce in una maggiore vestibilità specie se le utilizzate per molte ore al giorno.

Modello EAH-AZ100 EAH-AZ80 EAH-AZ40M2 Design esterno Driver Magnetic Fluid Driver

10 mm | Alluminio Driver dinamico

10 mm | Alluminio Driver dinamico

6 mm | PEEK Audio spaziale Codec LC3 / LDAC / SBC / AAC LDAC / SBC / AAC LDAC / SBC / AAC Cancellazione del rumore

(misurazione JEITA) Adattivo FF / FB Entrambi FF / FB Entrambi FF / FB Solo FF Indossabilità Forma a conca Forma a conca Forma a goccia Peso degli auricolari (un lato) Circa 5,9 g (lo stesso per sx e dx) Circa 7 g (lo stesso per sx e dx) Circa 5 g (lo stesso per sx e dx) Numero di auricolari in dotazione 5 tipi 7 tipi 4 tipi Prestazioni di chiamata Voice Focus Al

(riduzione del rumore per l’invio e la ricezione di chiamate) JustMyVoice™

(riduzione del rumore solo per l’invio di chiamate) Microfono con tecnologia beam forming

(riduzione del rumore solo per l’invio di chiamate) Include intelligenza artificiale Numero di microfoni 3 4 2 Tempo di riproduzione continua (solo auricolari) 10 ore 7 ore 5,5 ore Tempo di riproduzione continua (compresa la custodia) 28 ore 24 ore 18 ore Multipoint 3 dispositivi

(scegli tra il passaggio al dispositivo successivo su cui si preme Play o nessun passaggio a dispositivo successivo) 3 dispositivi

(il dispositivo successivo su cui si è premuto Play assume il controllo) 3 dispositivi

(il dispositivo successivo su cui si è premuto Play assume il controllo) Resistente all’acqua/alla polvere IPX4 IPX4 IPX4

Lo schema qui sopra vi fornirà una panoramica più ampia sulle funzionalità delle Technics AZ100. Un aspetto molto importante è quello della durata della batteria che arriva ora a 10 ore con i soli auricolari e 28 ore con custodia. Per la ricarica sarà sufficiente connettere un caricatore USB al cavetto in dotazione. A proposito di autonomia sul frontale della custodia troverete un piccolissimo LED che a seconda del colore vi indicherà il livello di carica che potrete verificare comunque con maggiore accuratezza tramite l’ applicazione disponibile gratuitamente sia per Android che iOS. Molto ampie poi le possibilità di personalizzazione dei controlli touch, possibilità quasi unica a quel che ne sappiamo tra i produttori di auricolari true wireless attualmente sul mercato che permettono di personalizzare i comandi a nostro piacimento.

Technics offre una connettività multipoint per tre dispositivi.

Tra le cose a nostro avviso più comode delle Technics AZ100 c’è la modalità multipunto che consente di connettere fino a tre device contemporaneamente con alcune limitazioni. Ad esempio potrete utilizzare l’eccellente codec LDAC con un massimo di due dispositivi. Una novità molto comoda per quel che riguarda la modalità multipunto è la possibilità di decidere se switchare sul dispositivo con contenuti in riproduzione o meno. Cosa che sulle precedenti AZ80 avveniva in automatico e che in base ai feedback dei clienti Technics ha modificato. A proposito di connettività gli auricolari Technics AZ100 vantano il supporto a LE Audio ed un Bluetooth 5.3 che si connette senza avere mai un minimo di esitazione anche nel passaggio da un dispositivo all’altro.

Technics Az100: bluetooth e codec disponibili

Le Technics AZ100 sono in grado di offrire prestazioni audio di alta qualità grazie alla compatibilità con LDAC, che trasmette tre volte più dati rispetto ai codec standard rispettando gli elevati requisiti per ottenere la certificazione Hi-Res Audio (pur rimanendo sempre “lossy”). Oltre ad LDAC (LDAC disponibile con al max 2 dispositivi connessi in modalità multipunto) troviamo LC3, SBC e AAC.

Cancellazione del rumore e qualità delle chiamate

Le Technics AZ100 mandano in pensione la tecnologia JustMyVoice che avevamo visto sulle AZ80 ed ora possiamo contare su una tecnologia che si basa sull’AI denominata Voice Focus AI. Il risultato è che anche in giornate ventose, nel mezzo del traffico cittadino, le voci risultano ben intellegibili anche in condizioni di estrema rumorosità. Il contro di questa “pulizia” è che a volte sembra di trovarsi a chiacchierare con Super Vicky, ve la ricordate la bambina robot anni Ottanta? Si sente che le voce perde in naturalezza ma del resto è uno scotto che ci può stare. Consigliamo l’utilizzo della funzione Voice Focus AI in condizioni estreme: mentre si è presi ad osservare un cantiere, o mentre si è in un autodromo e c’è un a 12 cilindri (ancora) a combustione fossile che ci romba a pochi cm dalle orecchie. I tre microfoni, fanno bene il loro lavoro anche grazie al nuovo posizionamento rispetto alle AZ80 che di microfoni ne avevano 4. Per quanto riguarda l’ANC il lavoro svolto è ottimo, quasi inquietante in quanto camminando per le strade di una grande metropoli immersa nella sua frenesia, le Technics AZ100 ci proiettano di fronte ad un mondo frenetico ma che sembra allo stesso tempo distaccato da noi perché praticamente muto. Avrete la possibilità di scegliere su vari livelli di ANC e su vari preset, tra cui segnaliamo la modalità Adaptive che si regola in base alle condizioni dell’ambiente circostante. Ormai siamo più o meno ai livelli dei top player anche sotto questi aspetti.

Dolby Atmos, applicazione e varie

Le Technics AZ100 si adeguano a quelle che sono le richieste del mercato è anche loro si convertono al Dolby e all’audio spaziale con tracciamento del movimento. Il gioco è sicuramente divertente per qualche minuto e Technics infatti parla di suono avvolgente in grado di regalare sensazioni nuove specie con contenuti Dolby ovviamente. Una esperienza nuova e particolare, soprattutto per dei vecchi dinosauri come noi, che sono cresciuti a suon di stereofonia!

Un suono che non si dimentica

E’ dalla prima parola dell’introduzione che non vedevamo l’ora di arrivare a questo punto e, nel caso in cui, ci siamo persi qualcosa per strada, scusateci ma il suono di queste Technics AZ100 è un riferimento. Quando avevamo provato le AZ80 eravamo rimasti favorevolmente colpiti per il fatto di aver portato il vero suono Hi-Fi nel mondo degli auricolari, lasciando ad altri i sensazionalismi. Le AZ80 erano ben equilibrate, timbricamente corrette e mai affaticanti. Ovviamente quando possibile utilizzate LDAC perchè la differenza qualitativa è palesemente udibile. Le Technics AZ100 mantengono queste caratteristiche aggiungendo una gamma bassa ancora più estesa ma molto frenata. Le bordate della gran cassa ci arrivano con una dinamica pazzesca, e le frequenze alte ora riescono ad essere estese, ricche di sfumature e sanno ben imbrigliare le sibilanti della tigre di Cremona (Mina) ma allo stesso tempo queste Technics AZ100 riescono a tirare fuori delle medie frequenze belle, fluide ma che non cadono nel sensazionalismo buttando la gamma media troppo in avanti. Il decadimento dei piatti della batteria è lento e si disperde nel tempo così come nella realtà. Con le AZ100 si riescono a cogliere gli attacchi ed i rilasci senza perdersi nulla, con una risposta ai transienti esemplare. Till Tomorrow ( Till Brönner) ci regala una discesa in basso perentoria e precisa o ancora Get Lucky dei Daft Punk viene riproposta con un timing eccezionale, il sassofono di Coltrane è dotato di una lucidità fuori dal comune e la timbrica e la tonalità dello strumento sono perfettamente attinenti alla realtà Le Technics AZ100 “digeriscono” tutto, dai tormentoni audiophile fino a registrazioni molto più compresse e con poca attenzione alla qualità. Inoltre avrete a disposizione diversi preset di ascolto e, tramite l’equalizzatore potrete personalizzare il suono a vostro piacimento. Come detto nel paragrafo precedente potrete provare l’ “ebbrezza” del Dolby Atmos che specie con brani ad hoc offre una esperienza di ascolto nuova, particolare. Per quel che riguarda i preset abbiamo preferito la modalità direct con registrazioni di qualità mentre non neghiamo che abbiamo registrato un paio di preset per le tracce più compresse, una per le stazioni radio ed infine un preset per i film, con cui ci siamo intrattenuti durante i nostri viaggi in treno o in metropolitana. Se su alcuni parametri come cancellazione del rumore e chiamate ci sono competitor che se la battono e a volte riescono ad offrire qualcosina in più, per quel che riguarda la qualità del suono Technics è ad un livello di assoluta eccellenza.

Conclusioni e considerazioni

Belle, leggere, con prestazioni sonore che raggiungono l’eccellenza e che riescono a portare il suono ad alta fedeltà in una coppia di auricolari True Wireless con la speranza che questa esperienza d’ascolto giovane e qualitativamente elevata possa avvicinare tanti giovani e/o appassionati di tecnologia al fantastico mondo della riproduzione stereofonica di qualità. Modalità multipunto in grado di accettare fino a tre device, personalizzazione estrema dei controlli touch. Queste le possibilità che ci hanno maggiormente colpito di questi auricolari che ci sentiamo di consigliare e promuovere a pieni voti. Brava Technics! in primis per aver realizzato un prodotto che vale ogni centesimo di quello che costa e poi per aver scelto di inaugurare il traguardo dei 60 anni con un prodotto giovane, diverso dal solito e che guarda alla realtà attuale. Difetti? veramente difficile trovarne.

8.8 Recensione Qualità sonora; costruzione; autonomia Pro cerniere custodia "leggere" Contro Un auricolare che porta il suono Hi-Fi in un dispositivo pensato per l'utilizzo di tutti i giorni non può che essere una cosa più che gradita. Riepilogo Funzioni Costruzione Audio Il giudizio di AF Technics AZ100

