Amazon dichiara guerra alla pirateria: Fire TV bloccherà tutte le app illegali a livello globale

Amazon conferma il blocco totale delle app per la pirateria su Fire TV, incluse quelle sideloaded. Il rollout parte da Germania e Francia e diventerà globale. Ecco cosa cambia per utenti, sicurezza e mercato dello streaming

La piattaforma Fire TV di Amazon è stata per anni un punto di riferimento non solo per chi cercava un dispositivo economico per lo streaming legale, ma anche per l’enorme ecosistema parallelo legato alla pirateria audiovisiva. Fire TV Stick “fully loaded”, vendute cioè con app illegali preinstallate, sono diventate un fenomeno globale, alimentando mercati sommersi dove partite sportive, film e serie venivano distribuiti senza alcuna licenza.

Ora però questo capitolo sembra avviarsi alla conclusione. Amazon ha infatti confermato ufficialmente l’avvio di un blocco totale di tutte le app utilizzate per accedere a contenuti pirata, indipendentemente dal metodo di installazione e dal sistema operativo (FireOS e il più recente VegaOS).

La prima avvisaglia di questa nuova stretta risale a giugno, quando si erano diffusi segnali di interventi mirati. Ma solo adesso Amazon chiarisce che la strategia è ben più ampia e definitiva. Il rollout è già iniziato in Germania e Francia e verrà esteso progressivamente a livello globale nei prossimi mesi. È una scelta che rompe con anni di ambiguità, durante i quali Fire TV era diventata de facto una piattaforma facilmente manipolabile proprio grazie alla possibilità di installare app da fonti esterne.





“La pirateria è illegale e abbiamo sempre lavorato per bloccarla dal nostro app store. Ora bloccheremo anche tutte le app identificate come veicolo di contenuti piratati, incluse quelle scaricate al di fuori del nostro store ufficiale”, ha dichiarato l’azienda in una nota ufficiale. La scelta viene motivata non solo con la tutela dei detentori dei diritti, ma anche con il rischio che le app pirata rappresentano per gli utenti tra malware, virus, furti di dati e frodi non sono episodi rari nel mondo IPTV illegale.

Le pressioni verso Amazon sono cresciute negli ultimi anni. Nel 2025, un report di Enders Analysis aveva criticato duramente Amazon, Google e Microsoft per il ruolo nelle dinamiche della pirateria online, definendo Fire TV un “facilitatore”. E non senza ragioni, considerando che secondo i dati citati da The Athletic, nel Regno Unito oltre il 30% delle trasmissioni pirata arriva da dispositivi Fire TV. Questo perché il sideloading (l’installazione di app provenienti da fonti esterne tipico di Android e dei sistemi da esso derivati) è stato per anni una caratteristica chiave dei Fire TV Stick. Ciò ha creato terreno fertile per la vendita di modelli jailbroken, spesso pubblicizzati su social network come soluzioni plug-and-play per lo streaming illegale.

Nel frattempo, Amazon ha avviato una trasformazione più profonda della propria piattaforma. Fire TV, storicamente basata su Android Open Source Project, con i nuovi modelli è recentemente migrata verso VegaOS, un sistema operativo proprietario che elimina completamente il sideloading e che quindi è già tagliato fuori in partenza dalla possibilità di installare app pirata.

Con questa decisione, Google TV è rimasto di fatto l’unico grande ecosistema mainstream che ancora consente il sideloading senza restrizioni. In realtà, Google ha già annunciato che lavorerà a forme di blocco parziale, mentre l’Unione Europea continua a fare pressione su Apple per consentire l’installazione di app da fonti esterne sui propri dispositivi.

La scelta di Amazon si inserisce inoltre in una strategia più ampia considerando che nel 2017 l’azienda ha co-fondato l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), un consorzio che oggi conta oltre 50 membri e che ha intensificato le operazioni antipirateria nel 2024. Il blocco delle app su Fire TV rappresenta quindi non un semplice aggiustamento tecnico, ma un segnale politico e industriale che riflette un cambiamento strutturale nel mercato dello streaming e della sicurezza digitale.

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.