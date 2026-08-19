Fosi Audio S3 Lite: lo streamer economico ideale se avete già un DAC

Il Fosi Audio S3 Lite è uno streamer puro che con una spesa modesta permettere di aggiungere i principali servizi e protocolli di streaming a un impianto Hi-Fi già dotato di un DAC

Se avete già un DAC che vi soddisfa e volete aggiungere uno streamer puro spendendo poco, il Fosi Audio S3 Lite potrebbe fare al caso vostro. Non solo perché costa 229 euro (prezzo in linea con la politica aggressiva del brand cinese), ma anche perché offre tutto quello che ci si può aspettare da uno streamer dedicato nel 2026. Il suffisso Lite indica che si tratta di una versione “leggera” e questo perché il precedente e più costoso S3 integrava anche un DAC e poteva fungere da preamplificatore.

Se insomma il vostro DAC attuale vi soddisfa, l’S3 Lite aggiunge una componente streaming completa e un parco connessioni a cui non manca quasi nulla. Troviamo infatti tre uscite digitali (USB-A, ottica e coassiale), con il collegamento USB che rappresenta l’opzione più interessante grazie al supporto fino a PCM 32 bit/768 kHz.

La piattaforma hardware ruota attorno al processore Amlogic A113X, utilizzato per gestire le funzioni di rete, i protocolli di streaming e l’elaborazione digitale. Fosi Audio ha affiancato al chip una connettività Ethernet 10/100 Mbps e Wi-Fi 6 dual band compatibile con le bande a 2,4 e 5 GHz. A completare le possibilità di collegamento c’è il Bluetooth 5.3 con supporto ai codec SBC e AAC (peccato non trovare almeno LDAC o aptX HD).





Venendo invece ai servizi e ai protocolli di streaming, l’S3 Lite supporta Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, DLNA, Apple AirPlay 2 e Google Cast. La certificazione Roon Ready è particolarmente significativa per chi ha costruito una libreria musicale e un sistema multiroom attorno a Roon. L’S3 Lite può infatti diventare un endpoint di riproduzione senza richiedere un computer dedicato collegato fisicamente all’impianto. Analogamente, Spotify Connect, Tidal Connect e Qobuz Connect permettono di gestire direttamente la riproduzione dalle rispettive applicazioni, lasciando al dispositivo il compito di ricevere il flusso dal network.

AirPlay 2 e Google Cast ampliano ulteriormente il raggio d’azione, soprattutto negli impianti distribuiti in più ambienti. Fosi Audio prevede infatti la possibilità di utilizzare più unità S3 Lite, o di combinarle con il modello S3, per creare configurazioni multiroom sincronizzate. In questo caso un vecchio amplificatore Hi-Fi può quindi entrare in un ecosistema di streaming contemporaneo senza dover essere sostituito.

La gestione passa anche dall’app mobile di Fosi Audio, che permette di configurare il dispositivo e controllarne le principali funzioni. Tra gli strumenti disponibili c’è anche un equalizzatore digitale a 10 bande, che consente di intervenire sul segnale prima che venga trasferito al DAC esterno, offrendo una certa possibilità di adattamento all’ambiente o ai diffusori.

Un altro dettaglio utile nell’integrazione con una catena Hi-Fi è il trigger a 12 V per coordinare l’accensione di più apparecchi, riducendo la necessità di intervenire manualmente su ogni elemento dell’impianto. Da citare anche il pratico telecomando Bluetooth e l’assenza del display frontale, che da alcuni può essere vista come una mancanza grave ma che a nostra avviso, contando la centralità dell’applicazione mobile, non rappresenta un limite particolare, soprattutto a questo prezzo.

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