Nuovo cashback Yamaha: fino a 5.400 Euro di vantaggi

Se avete sempre desiderato un amplificatore, un diffusore o un giradischi Yamaha ma aspettavate il “momento giusto” sappiate che molto probabilmente è arrivato.

Il cashback Yamaha è arrivato anche per la linea Hi-Fi è sarà attivo fino al 13 luglio 2025. I vantaggi sono importanti come del resto lo sono anche quelli riguardanti il cashback sulla serie R-N che vi ricordiamo sarà attivo fino al 1 giugno 2025.

Cashback Yamaha: come ottenerlo

Di seguito vi riportiamo la (semplice) procedura per ottenere il cashback e tutti gli importi sui vari modelli.

Acquista fino a 6 modelli qualificati tra le categorie Hi-Fi High End selezionate tra il 15.05.2025 e il 13.07.2025 presso un rivenditore Yamaha autorizzato.

Completare la richiesta sul sito: https://europe.yamaha.com/cashback fino al 27.07.2025 inserendo la prova d’acquisto ed il numero di serie del prodotto.

Dopo l’approvazione della richiesta, si riceverà il rimborso entro 35 giorni lavorativi tramite bonifico bancario.

In pratica i Partecipanti saranno idonei a richiedere un (1) cashback per ogni Categoria di Prodotto indicata nella Tabella qui sopra. In totale, i Partecipanti potranno richiedere fino a sei (6) cashback.





Il cashback Yamaha è valido dal 15.05.2025 – 13.07.2025

Modelli coinvolti

Il cashback Yamaha comprende i seguenti amplificatori:

Amplificatore integrato Yamaha A-S 1200 rimborso 200 Euro

Amplificatore integrato Yamaha A-S 2200 rimborso 300 Euro

Amplificatore integrato Yamaha A-S 3200 rimborso 600 Euro

Amplificatore finale Yamaha A-S 5000 rimborso 800 Euro

Preamplificatore stereo Yamaha C-5000 800 Euro

Giradischi Yamaha GT-5000 850 Euro

Diffusori coppia NS-600A 300 Euro

Diffusori coppia NS-800A 500 Euro

Diffusori coppia NS-2000A 800 Euro

Diffusori coppia NS-3000 1.200 Euro

Diffusori coppia NS-5000 2.000 Euro

Spazio anche per i cuffiofili con i seguenti modelli coinvolti nel cashback:

Amplificatore per cuffia Yamaha HA-L7A 400 EUro

Cuffie Yamaha YH-5000SE 550 Euro

Inoltre, tramite questo link potrete verificare lo stato della vostra richiesta. Yamaha per i mesi a venire riserverà delle belle sorprese agli appassionati del mondo audio e a breve vi mostreremo quanto abbiamo visto ed ascoltato all’ultimo salone di Monaco. Diverse novità e tantissime conferme in puro stile Yamaha, ossia: affidabilità, qualità sonora e prezzi competitivi.

