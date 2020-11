S.M.S.L. DP5: lettore di rete e Dac MQA

Eccovi un prodotto dell’azienda del Sol Levante dall’ottimo rapporto qualità prezzo. In grado, tra le altre cose, di leggere DSD256 e MQA. Una proposta valida e funzionale per chi vuole approcciare alla musica liquida in modo facile e versatile.

L’ S.M.S.L. DP5 è un lettore di rete e dac MQA proposto su Amazon, al momento, a 589,99 Euro .

Costruzione e dotazioni

L’ S.M.S.L. DP5 supporta la maggior parte dei formati , riuscendo a riprodurre file in pcm 32bit-348Khz. Per quanto riguarda i DSD riproduce in maniera nativa fino a DSD 256 e Legge i file MQA per la felicità degli abbonati Tidal. Tra gli altri formati supportati vi ricordiamo l’ MP3, WAV e FLAC. Per quanto riguarda i servizi in streaming come Spotify o Quobuz sembrerebbe che l’S.M.S.L. per riprodurli abbia bisogno di un apparecchio esterno come un pc o un telefono mobile non menzionando da nessuna parte di poter supportare direttamente i servizi in streaming.

L’S.M.S.L. DP5 è un lettore di rete e dac equipaggiato con il DAC Sabre ES9038 Pro tra le caratteristiche dichiarate troviamo un eccezionale rapporto segnale/rumore che favorisce un nero di fondo da primato oltre a distorsioni molto basse. L’S.M.S.L. DP5 inoltre, può essere utilizzato come amplificatore per cuffie.

A livello estetico, considerando anche la fascia di prezzo, troviamo un apparecchio costruito con materiali in plastica, sicuramente non il massimo, ma funzionali. Le dimensioni sono compatte ed il frontale è caratterizzato da un display a colori che occupa quasi tutto lo spazio. A corredo, è fornito un piccolo telecomando.

Sul pannello posteriore troviamo uscite sia XLR (5.2Vrms) che RCA (2.1 Vrms).

Le connessioni presenti sono: usb, ottico/coassiale ed AES/EBU. Possibile inoltre collegare hard disk esterni con capacità massima di 4 gb con formattazione NTFS/FAT32. Segnaliamo infine una porta Ethernet oltre alle connessioni Bluetooth, Airplay ,WiFi e il supporto DLNA. Per i meno esperti specifichiamo che l’S.M.S.L. può essere usato anche esclusivamente come dac e che gli può essere inviata musica da un dispositivo come un Nas.

Conclusioni

Un apparecchio dal rapporto qualità prezzo interessante, ideale per chi vuole approcciarsi al mondo della musica liquida o per chi cerca una soluzione prestazionale al giusto prezzo.