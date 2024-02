Un febbraio un po’ fiacco per Amazon Prime Video

Alla scoperta dei nuovi film e delle nuove serie TV di febbraio su Amazon Prime Video, che questo mese non presenta contenuti particolarmente esaltanti

Non è un febbraio particolarmente scoppiettante quello proposto da Amazon Prime Video, che a parte il nuovo film con Russell Crowe (Land of Bad) e le serie TV Regina rossa e Mr. e Mrs. Smith non propone novità di particolare interesse.

Mr. e Mrs. Smith – 2 febbraio

Basata sul popolare film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, questa serie TV è una rielaborazione moderna della storia originale. La trama ruota attorno a John e Jane Smith, due individui estranei che hanno abbandonato le loro identità reali per diventare partner sia nella vita coniugale che nelle pericolose missioni di spionaggio. Questi due personaggi sono stati abbinati da una misteriosa agenzia, e ogni episodio della serie li segue mentre affrontano nuove missioni e attraversano diverse fasi della loro relazione.

Upgraded – 9 febbraio

In questa commedia romantica Ana è un’ambiziosa stagista che sogna una carriera nel mondo dell’arte, mentre cerca di impressionare il suo esigente capo Claire. Quando viene promossa in prima classe durante un viaggio di lavoro, incontra l’affascinante Will, che scambia Ana per il suo capo…





The Underdoggs – 9 febbraio

Jaycen “Doppia J” Jennings (Snoop Dogg) è un’ex stella del football che ha toccato il fondo. Quando viene condannato a svolgere dei lavori socialmente utili allenando gli Underdoggs, una squadra di calcio di ragazzini indisciplinati nella sua città natale, Jaycen vede un’opportunità per ricostruire la sua immagine pubblica e dare una svolta alla sua vita.

Wolf Like Me Stagione 2 – 9 febbraio

Mary e Gary sono legati dall’attesa della nascita del proprio figlio, ma in questa seconda stagione si profilano grandi domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo?

Pensati sexy – 12 febbraio

La trama di questa commedia italiana ruota attorno a Maddalena, una donna di 30 anni con una vita precaria e zero autostima, in contrasto con la sua famiglia molto cattolica. Dopo un disastroso appuntamento, Maddalena decide di trasformarsi e diventare più sexy. L’incredibile twist nella sua vita arriva con l’arrivo di un angelo custode molto particolare: la famosa pornostar Valentina Nappi, interpretata dalla stessa Valentina Nappi nel film.

Land of Bad – 16 febbraio

Il pilota di droni dell’aeronautica militare Reaper (Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore. Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici.

LOL Talent Show: Chi fa ridere – 22 febbraio

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è il nuovo show Original italiano in cui comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

The Second Best Hospital in the Galaxy – 23 febbraio

La serie TV animata The Second Best Hospital in the Galaxy segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak – alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica – mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Nella prima stagione, i Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l’esistenza stessa.

Regina rossa – 23 febbraio

Regina rossa è l’adattamento televisivo in sette episodi del primo libro della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado (Regina Rossa, Lupa Nera, Re Bianco) e vede protagonista Antonia Scott, ritenuta ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la Regina Rossa di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della Regina Rossa si mette in moto.

Ecco invece tutti gli altri contenuti di “catalogo” in arrivo queste mese sulla piattaforma di Amazon

Film

Fast and Furious

2 Fast 2 Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Fast & Furious – Solo parti originali

Fast & Furious 5

Fast & Furious 6

Fast & Furious 7

Fast & Furious 8

La pantera rosa saga

La pantera rosa

La pantera rosa 2

La vendetta della pantera rosa

La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau

La pantera rosa colpisce ancora

Cattivissimo me

Cattivissimo me 2

Cattivissimo me 3

Minions

I mercenari – The Expendables

I mercenari 2

I mercenari 3

Thelma & Louise

I Puffi

I Puffi: Viaggio nella foresta segreta

I Puffi 2

Dragon Ball Z saga | 9 febbraio

Dragon Ball Z: La vendetta divina

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo

C’era una volta… a Hollywood

Serie TV

Naruto: Shippuden – la quarta stagione

Dragon Ball – la terza stagione

Dragon Ball Z – la terza stagione

Fairy Tail – l’ottava stagione

