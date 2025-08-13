Samsung Micro RGB: arriva il TV da 115 pollici con super retroilluminazione e copertura BT.2020 del 100%

Samsung lancia il TV Micro RGB, un modello da 115 pollici con retroilluminazione a micro LED RGB capace di coprire il 100% del gamut BT.2020. Tecnologie AI, design minimale e prestazioni senza precedenti per il mercato ultra-premium

Samsung Electronics America ha ufficialmente presentato il suo nuovo TV Micro RGB da 115 pollici, un modello destinato a ridefinire il concetto di televisore di fascia ultra-premium che, rispetto al prototipo visto al CES 2025 a inizio anno, ha cambiato nome (a Las Vegas lo avevamo infatti conosciuto come RGB Micro LED).

Si tratta del primo display al mondo a integrare una retroilluminazione a micro LED RGB su scala micrometrica che Samsung ha chiamato Micro RGB. Utilizza LED rossi, verdi e blu di dimensioni inferiori a 100 µm (micron), disposti in un pattern ultrafine dietro il pannello.

A differenza delle soluzioni di retroilluminazione tradizionali, in cui i LED bianchi filtrati dai subpixel determinano la resa cromatica, il sistema Micro RGB di Samsung consente un controllo individuale di ogni singolo LED nelle tre componenti primarie. Il risultato è una precisione cromatica elevatissima con una copertura del 100% dello spazio colore BT.2020, standard internazionale di riferimento definito dall’ITU per la massima fedeltà cromatica.





Come sottolineato da Taeyong Son, Executive Vice President e responsabile del team R&D della divisione Visual Display di Samsung, “Micro RGB raggiunge un livello di precisione mai visto nel controllo di LED RGB di dimensioni micrometriche, elevando ulteriormente l’accuratezza cromatica e il contrasto nei display consumer”. Una dichiarazione che ben riassume la volontà dell’azienda coreana di fissare nuovi standard nel settore dei TV di grandi dimensioni e di fascia alta.

Il cuore di questo televisore è il Samsung Micro RGB AI Engine, un processore dotato di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di regolare in tempo reale la luminosità e la cromia di ogni singolo LED. Questa gestione dinamica permette di ottimizzare ogni fotogramma per offrire immagini più naturali e un contrasto più incisivo, mentre la funzione Micro RGB Color Booster Pro interviene in particolare sulle scene dai toni spenti, intensificando in modo intelligente la saturazione e la vividezza dei colori indipendentemente dal tipo di contenuto riprodotto.

La resa è ulteriormente perfezionata dalla tecnologia Micro RGB Precision Color per dare profondità e tridimensionalità all’immagine, “rendendo i dettagli quasi indistinguibili dalla realtà”. Dal punto di vista costruttivo, il Samsung Micro RGB TV integra il rivestimento Glare Free dello schermo per ridurre al minimo i riflessi anche in ambienti fortemente illuminati, mentre sul fronte delle funzioni smart il TV integra Samsung Vision AI (che introduce un’interazione più intelligente con i contenuti) e una nuova versione di Click to Search potenziata da Bixby, che consente di ottenere informazioni contestuali sul contenuto visualizzato, come biografie degli attori, suggerimenti correlati e raccomandazioni in tempo reale, il tutto senza interrompere la visione.

Inoltre, il TV rientra nel programma 7 anni di aggiornamenti gratuiti di Tizen OS, offrendo così la certezza di un supporto software prolungato e di funzioni sempre aggiornate, e sta per debuttare negli Stati Uniti a un prezzo di listino di 29.999 dollari (circa 26.000 euro) e in Corea del Sud. Tra poche settimane all’IFA 2025 di Berlino dovremmo sapere qualcosa di più anche sull’uscita in Europa, dove Samsung, accanto a questo da 115 pollici, distribuirà anche altri modelli con dimensioni inferiori.

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.