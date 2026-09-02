Shanling CD50: il lettore CD compatto che fa anche da DAC, preamplificatore e amplificatore per cuffie

Il CD50 inaugura la nuova serie compatta 50 Line di Shanling: un lettore CD economico con DAC Cirrus Logic, uscita preamplificata, digitale e un potente amplificatore per cuffie

Abbiamo quasi perso il conto dei lettori CD (fissi e portatili, con e senza DAC) presenti nel listino di Shanling, ma la cosa certa è che l’azienda cinese non ha affatto intenzione di rallentare il ritmo e il nuovo CD50 da 299 euro lo dimostra chiaramente. Con dimensioni di appena 188 × 205 × 53 mm e un peso di circa 1,6 kg, questo CD player compatto disponibile a breve vede concentrati in un unico chassis anche un DAC, una sezione di preamplificazione e un amplificatore per cuffie con uscita bilanciata.

È una scelta interessante perché intercetta due categorie di utenti apparentemente diverse. Da una parte c’è chi possiede ancora una consistente collezione di CD e vuole continuare a utilizzarla senza costruire un impianto tradizionale attorno al formato. Dall’altra ci sono gli appassionati che ascoltano musica alla scrivania e cercano una sorgente fisica compatta, capace di funzionare quasi come un sistema completo.

Shanling definisce esplicitamente il nuovo modello un dispositivo dedicato esclusivamente alla riproduzione dei dischi, con supporto per Audio CD, CD-R e CD-RW. Non ci sono ingressi digitali o analogici aggiuntivi e non è prevista una piattaforma di streaming. Chi acquista un CD50 non sta cercando un hub digitale, ma sta acquistando un lettore Compact Disc progettato per essere compatto e facilmente integrabile.





Shanling ha scelto un meccanismo a cassetto invece di una soluzione top-loading e il meccanismo utilizza un laser HD850, mentre il telaio combina alluminio e una parte frontale in vetro, con finiture previste in nero e argento.

La conversione digitale-analogica è affidata al Cirrus Logic CS43198, un DAC ormai ben conosciuto nel mondo dell’audio portatile e desktop. Shanling dichiara per l’uscita analogica RCA un livello di 2,6 Vrms, una gamma dinamica di 124 dB e una THD+N dello 0,002%. Numeri che suggeriscono come il CD50 non sia stato concepito semplicemente come un CD player economico.

La sezione analogica utilizza inoltre condensatori Rubycon e una circuitazione che Shanling presenta come ottimizzata per una riproduzione hi-fi tradizionale. Una delle caratteristiche più interessanti riguarda però l’amplificatore per cuffie. Sul pannello frontale trovano posto sia una classica uscita mini-jack da 3,5 mm, sia un connettore Pentaconn bilanciato da 4,4 mm.

L’uscita single-ended fornisce fino a 210 mW su 32 ohm, mentre quella bilanciata arriva, secondo Shanling, a 830 mW su 32 ohm grazie all’impiego di due chip amplificatori SGM8262. Per questa sezione vengono dichiarati 126 dB sia di gamma dinamica sia di rapporto segnale/rumore. Si tratta di valori che rendono il CD50 potenzialmente interessante anche come soluzione autonoma per l’ascolto in cuffia. Basta insomma inserire un disco, collegare le cuffie e utilizzare il lettore senza aggiungere DAC o amplificatori esterni.

L’uscita RCA posteriore può funzionare come Line Out a livello fisso oppure come Pre Out a livello variabile. Nel primo caso il CD50 si comporta come un normale lettore da collegare a un amplificatore integrato, mentre nel secondo può assumere un ruolo più centrale nella catena e pilotare direttamente un finale di potenza o diffusori attivi compatibili.

Chi preferisce affidare la conversione a un DAC esterno, può invece utilizzare le uscite digitali coassiale S/PDIF e ottica TOSLINK. Il CD50 può quindi adattarsi a configurazioni molto differenti senza rinunciare alla sua identità di sorgente dedicata al Compact Disc. Sulla parte frontale è presente un display da 2,2 pollici affiancato da controlli fisici, mentre per l’utilizzo in un impianto tradizionale Shanling fornisce anche un telecomando a infrarossi. Sono infine disponibili impostazioni dedicate al guadagno, ai filtri digitali e all’interfaccia grafica.

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