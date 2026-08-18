Technics SL-1200 55th Anniversary Edition: il giradischi simbolo della DJ culture torna in versione da collezione

Technics celebra i 55 anni della serie di giradischi SL-1200 con una Anniversary Edition limitata a 12.000 pezzi. I DJ sono avvisati

Technics mette nero su bianco il proprio manifesto per i 55 anni della serie di giradischi SL‑1200 con una Anniversary Edition che punta dritta al cuore di DJ, collezionisti e appassionati di vinile. L’uscita globale è prevista per settembre 2026 e, già sulla carta, è il classico prodotto destinato a esaurirsi rapidamente visto che la tiratura sarà limitata a 12.000 unità numerate. Ogni esemplare avrà una targhetta dedicata con numero inciso, a sottolineare che non si tratta di un semplice “altro” SL‑1200, ma di un oggetto celebrativo con una precisa narrativa alle spalle.

Il linguaggio estetico pesca a piene mani dall’immaginario della serie SL‑1200, ma è stato rivisto con un codice cromatico che punta a rendere immediatamente riconoscibile questa edizione. Il telaio resta fedele alla silhouette classica, mentre la palette si allarga a sette varianti: Oro, Blu, Rosso, Nero, Verde, Bianco e Grigio. Proprio l’oro è il filo conduttore che attraversa ogni componente a vista. Il braccio a S in alluminio è anodizzato oro e il bordo del piatto e gli indicatori stroboscopici riprendono la stessa finitura, così come le manopole e i pulsanti principali.

Per capire il perché questa edizione speciale, bisogna tornare alle origini della serie. Nel 1970 Technics introduce l’SP‑10, considerato il primo giradischi a trazione diretta al mondo, con il motore collegato direttamente al piatto per ridurre le irregolarità di rotazione tipiche dei sistemi a cinghia o a puleggia. L’anno successivo arriva l’SL‑1100, che integra braccio e piatto in un corpo compatto pressofuso e che funge da preludio all’SL‑1200 del 1972, pensato inizialmente come giradischi hi‑fi ad alte prestazioni ma destinato a diventare, quasi per caso, uno standard nei club.





Con l’esplosione della disco, dell’hip‑hop e dei primi club, i DJ scoprono infatti che coppia motrice, robustezza, controllo di rotazione e resistenza alle vibrazioni dell’SL‑1200 consentono un utilizzo “creativo” del vinile. Le operazioni di beat‑matching, cueing e scratching trovano nel piatto Technics una base affidabile, tanto da trasformarlo in uno strumento vero e proprio. Nel 1979. il modello SL‑1200MK2 introduce il controllo al quarzo e il pitch fader lineare, affinando ulteriormente la precisione di rotazione e consolidando lo status di riferimento professionale per la club culture internazionale.

La 55th Anniversary Edition non riscrive il progetto meccanico, ma si appoggia al SL‑1200MK7, l’attuale modello di punta per il DJing. Troviamo quindi il motore a trazione diretta senza nucleo di ferro (coreless) studiato per eliminare il “cogging”, cioè le micro‑irregolarità di rotazione tipiche dei motori tradizionali con statore a lamierini. L’ottimizzazione del flusso magnetico tra statore e rotore consente inoltre di mantenere una coppia elevata e tempi di avvio molto rapidi, con passaggio da fermo a 33 giri in circa 0,7 secondi e una stabilità di velocità con wow & flutter dichiarato nell’ordine dello 0,025% W.R.M.S..

Il controllo digitale del motore permette una regolazione fine della velocità e l’estensione del pitch fino a ±16%, mantenendo il classico fader verticale che è diventato un gesto automatico per generazioni di DJ. Non manca la riproduzione inversa, una funzione creativa ormai tipica dei giradischi professionali contemporanei e molto apprezzata in contesti di performance avanzata. La presenza del selettore per 33, 45 e 78 giri amplia ulteriormente il ventaglio di utilizzi, anche se il focus rimane chiaramente sulle applicazioni DJ moderne.

Il braccio a S in alluminio, elemento identitario della famiglia SL-1200, mantiene la geometria classica con lunghezza effettiva di 230 millimetri, overhang di 15 millimetri e angolo di offset di 22 gradi, parametri pensati per un buon compromesso tra errore di tracciamento, usura del solco e compatibilità con una vasta gamma di testine. L’altezza del braccio è regolabile in un intervallo di 0–6 millimetri, caratteristica fondamentale per adattarsi a testine con differenti altezze del corpo e garantire un VTA corretto. La base massiccia e il plinto in alluminio pressofuso con strati smorzanti puntano infine a contenere vibrazioni e feedback acustico, una condizione essenziale in presenza di livelli sonori elevati e subwoofer in pressione nei club.

Resta solo da scoprire il prezzo, che Technics rivelerà a breve in prossimità del lancio. Attualmente, l’SL-1200MK7 si può trovare online a partire da 945 euro.

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