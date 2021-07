ItsArt e NEXO+ : l’arte dal salotto di casa

Musica, scultura, danza, pittura, opera, documentari e biografie comodamente a casa magari gustando un buon calice di vino: ora si può grazie alle piattaforme Nexo+ e ItsArt per vivere l’Arte in tutte le sue forme in modalità 2.0.

ItsArt: l’arte italiana riconosciuta nel mondo

Con “arte” si identifica la produzione di opere adeguate ai canoni estetici del bello prodotta dall’attività dell’uomo basata sul possesso di una tecnica e su un sapere acquisito.” Forse è stata proprio questa definizione ad ispirare il nostro Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che a Gennaio ha voluto dar vita alla piattaforma made in Italia “ItsArt” che permette di ammirare da ogni parte del mondo le opere d’arte in giro per lo “stivale”, al di là di ogni blocco agli spostamenti dell’ultimo anno.

La piattaforma ItsArt, “Italy is Art” nasce dalla collaborazione tra la Cassa Depositi e Prestiti al 51% (società per promuovere lo sviluppo sostenibile dei progetti Italia) e il partner Chili al 49% (piattaforma italiana è bene ricordarlo di contenuti streaming) che già vive di qualche critica per quanto concerne la fruibilità dei contenuti.

Per poter garantire la Qualità con la “Q” maiuscola delle opere d’arte in alta risoluzione su schermo bisogna possedere una connessione di almeno 1 Mbps per la qualità SD , almeno 4,5Mbps per qualità HD (Full HD) ed almeno 10,5 Mbps per qualità 4K ed HDR.

La creazione di un’app compatibile con Android ed Apple iOS purtroppo è ancora in cantiere, perché non crearla subito?

Forse per i limiti di condivisione che comporterebbe il mirroring (come l’adattamento allo schermo), che potrebbero compromettere la comodità di visualizzazione, garantita però la compatibilità anche con strumenti come Chromecast, FireTV ed Apple TV. Gli unici TV sui quali è possibile il download dell’app sono Samsung Tizen, LG e Panasonic, escono fuori dalla scena i SONY anche se con Android TV, Hisense e Philips.

In seguito ad una veloce registrazione da browser web e da smartphone sul sito https://www.itsart.tv/it/ è possibile cominciare la navigazione scorrendo i contenuti disponibili, si ha la possibilità con un unico account di collegare fino a 5 dispositivi ma non è possibile riprodurre lo stesso contemporaneamente.

Il menù è così strutturato in PALCO ricco di eventi teatrali e per la maggior parte gratuiti dedicati alla lirica, e altri come “Teatro San Carlo”, “Giuseppe Verdi” con il Trovatore evento a 2,90€, Ernani gratuito e “I due foscari” in 4k a 4,90€ per esempio, e per quanto riguarda la sezione Voci d’Italia invece possiamo ritrovare l’evento “in questa storia che è la mia” di Claudio Baglioni ad un costo di 12,90€ dello scorso 2 Giugno e pochi altri eventi anche abbastanza datati come il “Vivere: live in Tuscany” di Andrea Bocelli.

In LUOGHI l’offerta vira su esposizioni come quelle del museo Egizio di Torino, il museo a cielo aperto di Pompeii e il MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) gratuite in FULL HD, oltre a esperienze a pagamento come il museo Scienza e Tecnologia con prezzi che variano dai 2,90€ a 7,00€ (prezzi rapportabili al normale costo ad un evento in un museo).

In STORIE vengono inseriti documentari dedicati alla letteratura, alla scienza ma anche la sezione “i grandi del cinema” , immancabili titoli della filmografia italiana, a pagamento (anche se spesso disponibili in rete in visione legale anche gratuita).

La domanda che mi pongo è perché non implementare la piattaforma It’sArt all’interno di RaiPlay, già diffusa e di facile utilizzo, pensando a una possibile scissione futura?

NEXO+: musica e non solo!

La prima impressione che regala NEXO+ è la quantità e completezza di contenuti, eterogenei tra loro.

Suddiviso in MONDI come Cinema, Classica, Musica, Biografie, Storia, Danza Current e Performance la scelta è amplia basti pensare alla sezione musica, con oltre 150 eventi per genere ed artista da Alicia Keys, Freddie Mercury, LP, Luis Armstrong, Laryn Hill e molti altri.

Anche la sezione DOCUMENTARI storici svaria da Alessandro Magno ai giorni nostri con “Notre-Dame de Paris e la sua ricostruzione” oppure all’interno del mondo CURRENT potrete trovare doc riguardanti “Vaccini – 9 lezioni di scienza” tema sfortunatamente attualissimo. Per gli amanti delle performance “40 fingers- guitar rhapsody” del 2020 per gustare sul proprio tv i riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema del quartetto italiano di chitarristi nato dai social.

NEXO+ raggiungibile su https://nexoplus.it/ è disponibile anche su app sia su Android che su Apple. In prova gratuita per 7 giorni, prevede l’abbonamento di 9.99€ al mese. Con l’abbonamento, la visione su 2 schermi contemporaneamente e il magazine digitale NEXO+; l’abbonamento annuale invece è di 109€ con promo di un mese gratuito o 1 noleggio gratuito incluso.

