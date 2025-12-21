Nel mondo dell’audio ad alta fedeltà, un regalo non è mai solo un oggetto: è frutto di attenti studi e riflessioni. Gli audiofili cercano emozione, precisione, coinvolgimento — e oggi la tecnologia permette di raggiungere livelli di qualità sonora di alto livello anche in ambienti ristretti e con cifre non impossibili.

In questo articolo vi parleremo di tre prodotti che coprono tre ruoli fondamentali di un impianto stereo moderno: diffusori, amplificazione e streaming/conversione DA. I prezzi? decisamente interessanti per le prestazioni che avrete a disposizione e che potranno soddisfare un gran numero di appassionati senza spendere cifre folli.

Fyne Audio F5E un diffusore nuovo che viene da lontano

La Fyne Audio è una azienda relativamente giovane ma che può contare su team con una grande esperienza, nomi come quello del Dr. Paul Mills sono delle vere e proprie istituzioni in questo settore. Fyne Audio ha un catalogo estremamente vasto che spazia dall’audio puro a due canali fino a soluzioni per l’home theathre. I listini anche sono estremamente vari si parte da modelli decisamente economici, come le F5E, fino ad arrivare a modelli top come le F1-12S, qui provate in accoppiata con i supertweeter SuperTrax. Fyne Audio è titolare di due tecnologie molto particolari di cui abbiamo parlato diverse volte, in quel di Monaco, ne abbiamo discusso con il Dr Paul Mills in persona, se volete maggiori dettagli andatevi a vedere l’intervista. IsoFlare e BassTrax sono sistemi studiati rispettivamente per approssimare nel miglior modo possibile la sorgente puntiforme e per diffondere nel miglior modo possibile le basse frequenze, croce e delizia di ogni sistemi audio. Ovviamente sono tecnologie che hanno richiesto un grande studio ed un grande dispendio di risorse anche economiche per la prototipazione. Da qualche mese Fyne Audio ha lanciato una policy molto interessante che ha fatto si che questi brevetti fossero scalati anche sui modelli più economici come i piccoli Fyne Audio F-5E. Il bello delle grandi aziende come Fyne Audio è appunto la possibilità di vedere, nel corso del tempo, delle tecnologie all’avanguardia, anche su modelli più affordable, con le dovute differenze del caso ovviamente, rispetto ai modelli di punta. Tornando alle F5E sono diffusori da scaffale compatti ma sorprendentemente performanti, ideali come primo passo nel mondo dell’alta fedeltà o come upgrade per un sistema esistente. Li consigliamo a chi ha un ambiente non molto grande ma soprattutto a chi non ha un ambiente dedicato all’ascolto hi-fi. Piccoli diffusori come le Fyne Audio F5E sono facilissimi da posizionare e riescono letteralmente a scomparire durante l’ascolto senza particolari paturnie riguardanti il posizionamento. I rinforzi caratteristici dei classici ambienti domestici inoltre, faranno si che la gamma bassa non mancherà, anzi, vi sorprenderà. Il prezzo? semplicemente sorprendente: 520 Euro di listino.





Specifiche chiave: potenza consigliata 30–90 W RMS, impedenza 8 Ω, sensibilità 87 dB, risposta 55 Hz–38 kHz

Audiolab 6000A MKII: il best buy che si rinnova

L’ Audiolab 6000A è un best buy che ha fatto felici migliaia di audiofili per le sue ottime prestazioni sonore e per il suo prezzo alla portata di molti. Come migliorare un best buy come questo senza snaturarlo? Bella domanda e la risposta di Audiolab è stata quella di ascoltare i feedback degli appassionati e le loro esigenze. In primis è stato fatto un lavoro di miglioramento su un aspetto fondamentale: l’alimentazione, la potenza più o meno rimane invariata ma ora la sezione di alimentazione è decisamente più generosa ed in grado di gestire carichi più impegnativi rispetto al suo predecessore. A tutto questo si aggiunge una sezione digitale estremamente completa tra cui troviamo una HDMI ARC. Non è un segreto che le moderne TV sempre più sottili, tranne alcuna rara eccezione, pur offrendo una qualità video sempre più elevata, dal punto di vista audio non riescono a soddisfare e rendere giustizia all’aspetto audio. Bene, con l’ HDMI ARC potrete collegare la vostra TV all’ Audiolab 6000A MKII e godere di un audio a prova d audiofilo e considerando che la maggior parte di chi ci scrive è solito (purtroppo o per fortuna) posizionare l’impianto audio in prosasimità della TV ci viene da dire che questa soluzione potrebbe fare felici molti di voi, semplicemente collegando un cavo, senza complicazioni inutili. Per i più giovani è presente anche il Bluetooth. In abbinata con le Fyne Audio F5E potrebbero davvero sorprendervi per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Il prezzo di lisitno dell’Audiolab 6000A MKII è di 1.019 Euro.

Specifiche chiave:

Potenza Class AB: 50 W per canale su 8 Ω (75 W su 4 Ω)

DAC integrato con supporto fino a 768 kHz PCM, DAC integrato ESS Sabre ES9038Q2M a 32 bit con architettura HyperStream II

Connettività estesa: ingressi analogici, digitale (coassiale, ottico), Bluetooth aptX HD e persino HDMI ARC per TV.

Matrix Audio TT-1 quando audio ed estetica sono sullo stesso piano

Il mondo dello streaming è sempre più foriero di consensi ed i motivi sono molteplici, in primis troviamo la praticità e poi non scordiamoci che ormai la musica su supporto fisico occupa spazio e soprattutto costa. Indubbio il fatto che il possesso fisico di un vinile, di un CD o di una musicassetta, hanno il loro fascino, così molti produttori anche in un certo senso cercato di ovviare a questo fattore con un display enorme che potesse dare tutte le informazioni possibili e fosse personalizzabile in base alle esigenze ed i gusti di ciascuno. Indubbiamente il fascino di questi display ha fatto la fortuna di molte aziende ma non dimentichiamoci che oltre all’aspetto estetico su questi dispositivi è importante avere delle caratteristiche irrinunciabili come: una APP funzionale intuitiva ed aggiornata nel tempo, un sistema operativo valido, ben progettato ed ovviamente una sezione di alimentazione e conversione degne di questo nome. Il Matrix Audio TT-1 secondo noi è un esempio di quanto descritto sopra. Il prezzo di listino è di 2.199 Euro.

Come per tutti i dac streamer che si rispettino, le caratteristiche tecniche sono tantissime ed abbiamo deciso di riassumervele in questo schema:

App di controllo: MA Remote

Compatibilità: Roon Ready, Apple AirPlay 2, Audirvana, UPnP

Servizi di streaming supportati:

Spotify, Spotify Connect, Tidal, Tidal Connect, Qobuz, vTuner

Ingressi:

Ethernet

2 × USB 3.0

Trigger

Uscite digitali:

Coassiale

Ottica

AES/EBU (PCM fino a 24 bit / 192 kHz, DSD 2.8 MHz DoP)

Buon regalo a tutti!

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.