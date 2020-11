Auralic ha un nuovo distributore: Mondo Audio

Mondo Audio annuncia al pubblico la distribuzione sul territorio italiano dei prodotti Auralic. Azienda leader a livello mondiale per la fruizione di musica in formato digitale annovera tra le sue proposte prodotti prestazionali e di facile utilizzo.

Mondo Audio distribuisce Auralic, azienda che fin dagli albori si è concentrata sulla qualità delle sue realizzazioni e sull’innovazione tecnologica.

I prodotti sono costruiti allo stato dell’arte, dal punto di vista meccanico fanno ampio utilizzo di rame e alluminio . Il software riesce a gestire con facilità le librerie musicali, facile nell’utilizzo e molto prestazionale grazie anche al Lightning DS .I prodotti Auralic sono Roon Ready.Le soluzioni progettuali sono all’avanguardia : clock Femto 72, alimentazioni ultralineari ridondanti, sistema antivibrazioni, schermature contro interferenze elettromagnetiche e doppi isolamenti galvanici sulle uscite, unite ad un design moderno ed accattivante. Risoluzione PCM 32bit-384Khz e DSD 512.

Sul sito Mondo Audio ed in particolare a questo link potrete trovare ulteriori dettagli sul marchio. Il listino è già consultabile a questo indirizzo.

Auralic Aries G1

Tra i prodotti a listino vi segnaliamo lo streamer entry level Aries G1, uno streamer di rete con connettività wireless grazie alla quale potrete connettervi a servizi come Tidal , Quobuz o radio internet. Sul frontale troviamo un display a colori da quattro pollici, mentre sul pannello posteriore vi sono le connessioni USB, AES/EBU, Toslink e Coassiali. Sono inoltre presenti una porta Lan per connettersi via cavo alla rete ed una presa USB per connettere un hard disk esterno.

L’Aries G1 inoltre, suporta Soptify , AirPlay ed è Roon Ready.

Con l’ultimo aggiornamento l’Aries G1 ha giovato degli studi condotti sui prodotti di fascia superiore. Molta attenzione è stata riposta nello studio delle alimentazioni lineari isolate galvanicamente. Ricordiamo infine la possibilità di connettere il vostro lettore cd allo streamer e rippare i vostri cd preferiti.

L’Aries G1 è distribuito da Mondo Audio con un prezzo di listino di 2.449 Euro