AXPONA 2026: record di presenze, boom di Gen Z e hi-fi sempre più mainstream

AXPONA 2026 ha stabilito un nuovo primato con 12.546 visitatori, un aumento del 52% tra i giovani under 25 e oltre 750 brand da 50 paesi, diventando l’edizione più significativa nella storia della fiera hi-fi nordamericana per antonomasia

Andata in scena dal 10 al 12 aprile, l’edizione della tre giorni audiofila AXPONA 2026 (Audio Expo North America) ha scritto una pagina nuova nella storia della più importante fiera USA dedicata all’audio di qualità. Il Renaissance Schaumburg Convention Center di Schaumburg, Illinois, ha infatti accolto 12.546 visitatori, segnando una crescita del 15% rispetto all’anno precedente e confermando una traiettoria espansiva che è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori.

Il dato più significativo, però, riguarda la composizione del pubblico. I pass riservati alla Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) sono infatti aumentati del 52% rispetto all’edizione 2025, un incremento che ha trasformato visibilmente l’atmosfera della fiera. Il risultato? Corridoi percorsi da volti giovani, curiosità autentica verso tecnologie che fino a pochi anni fa sembravano appannaggio esclusivo di audiofili d’élite e un interesse genuino per una qualità sonora che non deve essere per forza sempre e solo elitaria.

Ne parliamo volentieri perché AXPONA 2026, seppur geograficamente lontanissima da noi italiani e con numeri inferiori a quelli del Monaco Hi-End (da quest’anno Hi-End Vienna), ha dimostrato che l’alta fedeltà sta attraversando una fase di democratizzazione culturale prima ancora che tecnologica. Sicuramente, i giovani saranno stati in minoranza sul totale dei partecipanti nella fascia d’età “anta”, ma sapere che in un solo anno sono aumentati di oltre il 50% fa ben sperare sia per un futuro della fruizione musicale giovanile potenzialmente teso a prodotti di qualità, sia per un’esperienza di ascolto affidata non solo al binomio “smartphone-cuffiette”.





Altri numeri importanti sono stati quelli delle salette d’ascolto (che quest’anno sono state 235), dei produttori, distributori e retailer (provenienti da oltre 50 Paesi) e dei 750 brand presenti, che hanno coperto l’intero spettro del mercato hi-fi globale tra amplificatori valvolari, streamer di rete, diffusori, accessori e cuffie. Proprio la sezione Ear Gear Experience ha registrato quest’anno dimensioni record. Cuffie, in-ear monitor, DAC portatili, amplificatori cuffie, cavi e accessori hanno riempito spazi espositivi, mostrando quanto il mercato del “personal audio” sia ormai centrale nell’ecosistema hi-fi contemporaneo.

Ad attrarre grande interesse è stata anche la Record Fair con un’estesa selezione di giradischi, testine, bracci, rack, stand e naturalmente vinile, altro grande protagonista di AXPONA 2026 e altra vetrina davanti alla quale i più giovani sono accorsi in massa, molto più che in altre sezioni della fiera. Il terzo grande fronte espositivo è stato quello del Car Audio Showcase, che ha offerto dimostrazioni pratiche dei principali brand del settore con la possibilità per i visitatori di ascoltare direttamente all’interno degli abitacoli delle auto.

Interessante anche l’offerta formativa (che vorremmo vedere molto più spesso anche nelle fiere audiofile italiane), con sessioni tenute da ingegneri del suono, tecnici acustici e musicisti professionisti. Tra i temi affrontati quest’anno spiccano la costruzione di un impianto hi-fi, il trattamento acustico degli ambienti e lo streaming ad alta risoluzione.

Un’edizione 2026 che lascia insomma ben sperare per il mercato dell’alta fedeltà, con un incremento di visitatori e appassionati che, anno su anno, è stato molto più importante persino di quello del Monaco Hi-End. Se infatti la fiera tedesca aveva attratto 22.198 visitatori nel 2024, nel 2025 sono stati 22.818 (+2,8%), mentre il +15% di Axpona 2026 è una percentuale di gran lunga più significativa.

Che sia un piccolo boom relegato ai soli Stati Uniti o c’è davvero in atto una rinascita globale pronta a portare nuove leve nel mondo dell’hi-fi? Difficile fare pronostici, anche se i segnali che arriveranno dall’Hi-End Vienna a inizio giugno potranno fornirci qualche risposta più accurata.

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