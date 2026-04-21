FiiO si dà all’analogico vintage e valvolare: ecco l’ampli integrato EA13 e i diffusori SV13

FiiO ha annunciato il suo primo amplificatore a valvole stereo (EA13) e i suoi primi diffusori passivi (SV13): un passo storico per il brand cinese che punta al cuore dell’audiofilia tradizionale

FiiO, brand cinese che ha costruito la sua reputazione su DAC, lettori di rete e cuffie di qualità elevata a prezzi accessibili, sembra aver raggiunto una soglia oltre la quale non bastava più espandere la gamma con componenti accessori. Serviva qualcosa di strutturalmente diverso e quel qualcosa sta per arrivare sotto forma di un sistema stereo completo. A formarlo sono i diffusori passivi SV13 e l’amplificatore integrato valvolare EA13, entrambi visti nei giorni scorsi all’evento AXPONA 2026.

La scelta di debuttare nel mondo degli amplificatori integrati con un modello a valvole è un’assoluta novità per il brand cinese. Per lo stadio d’ingresso l’EA13 si affida a due valvole Sylvania PCF80 affiancate da quattro finali EL34, mentre l’amplificazione in classe A privilegia la qualità timbrica sulla resa energetica, regalando calore, naturalezza e quella ricchezza armonica che da decenni seduce gli appassionati di audio analogico. La potenza dichiarata è di 28 Watt per canale su 4 e 8 Ohm, un valore contenuto ma del tutto coerente con il funzionamento in classe A e sufficiente per pilotare diffusori con sensibilità media o elevata senza compromessi.

Sul fronte estetico, FiiO consolida un percorso stilistico già evidente nei prodotti più recenti. L’EA13 sfoggia infatti valvole a vista protette da una calotta metallica forata, VU-meter analogici sul pannello frontale e comandi rotanti che rimandano direttamente all’iconografia vintage degli anni ’70 e ‘80. Un segnale preciso rivolto a un pubblico che nell’Hi-Fi cerca anche un’esperienza visiva e tattile. La sezione di connettività è volutamente essenziale e priva di qualsiasi componente digitale: quattro ingressi RCA per le sorgenti analogiche, uscite dedicate per diffusori a 4 e 8 Ohm e un’uscita cuffie frontale.





Se l’EA13 rappresenta una novità rilevante, gli SV13 costituiscono forse il segnale più audace della nuova direzione strategica di FiiO. Costruire diffusori passivi significa infatti confrontarsi con un mercato maturo, affollato di brand storici e aspettative altissime. FiiO, che a catalogo già propone alcuni diffusori attivi, non si è sottratta alla sfida, scegliendo di ispirarsi esplicitamente a un’estetica ottantiana con un chiaro riferimento ai mitici JBL 4313B.

Il risultato è un sistema a tre vie dalle dimensioni importanti (400 × 336 × 680 mm) che integra un woofer a cono di carta flessibile progettato per estendersi fino a 35 Hz. Il midrange e un tweeter a cupola in berillio completano lo schema, con quest’ultimo montato su un diffusore a tromba per migliorare la dispersione e garantire una risposta estesa fino a 30 kHz. L’impedenza di 8 Ohm e la sensibilità dichiarata di 92 dB rendono gli SV13 partner versatili e compatibili con una vasta gamma di amplificatori, a partire, ovviamente, dall’EA13.

Al momento mancano diversi dettagli tecnici e non si conoscono i prezzi, che naturalmente sono fondamentali per capire il posizionamento nel mercato di questi due nuovi prodotti. La cosa certa però è che FiiO ha compiuto un passo importante nella sua storia ormai ventennale, proponendo un sistema stereo valvolare e completamente analogico, dal look vintage (scelta a nostro avviso azzeccata) e potenzialmente in grado di rivaleggiare con prodotti simili molto più costosi.

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