Brio Mk7: finalmente un DAC per l’amplificatore integrato compatto di Rega

La gamma di amplificatori integrati compatti Brio sta per ricevere da Rega Research una nuova versione. Si tratta, più precisamente, della settima iterazione di una serie nata nel 1991 che nel 2018 aveva prodotto la sesta e apprezzata versione. Sette anni dopo il produttore britannico ha svelato al Bristol Hi-Fi Show 2025 il Brio Mk7, che sarà disponibile a breve a 799 sterline (ipotizziamo 999 euro in Italia).

Un prezzo che pone questo nuovo modello come ideale via di mezzo tra l’entry-level Rega io da 459 euro e il più costoso Elex Mk4 da 1789 e che, come quest’ultimo, integra un DAC (novità assoluta per una serie che fino a oggi è sempre stata legata al solo mondo analogico).

Il Brio Mk7, oltre a tre ingressi di linea RCA e uno stadio phono MM, offre infatti un ingresso digitale ottico e uno coassiale. Del modello del 2018 sono riprese anche l’uscita cuffie da 3,5 mm, la potenza di 50W per canale in classe A/B e le dimensioni compatte, sebbene questa nuova versione sia più profonda di circa 2,5 cm proprio per l’integrazione della sezione DAC.





Rega ha anche messo mano ai circuiti interni e ai percorsi del segnale per ridurre al minimo le interferenze dal lato digitale e, come per la versione precedente, integra due alimentatori separati: il più grande per la sezione dell’amplificatore di potenza e quello più piccolo per lo stadio phono e il preamplificatore.

Aggiorneremo la notizia non appena Rega fornirà tutte le specifiche tecniche e Green Sounds annuncerà prezzo e disponibilità in Italia.

