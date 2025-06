Cambridge Audio MXW70: finale compatto con 70W di potenza in Classe D a 599 euro

Solo 21,5 cm di larghezza, 250 watt in mono e qualità hi-fi firmata Cambridge Audio: il nuovo finale compatto MXW70 sembra perfetto per sistemi minimalisti e set-up ad alte prestazioni

I paradossi del mondo hi-fi! Mentre pochi giorni fa Cyrus Audio annunciava i suoi primi prodotti full-size dopo 40 anni di attività, ieri Cambridge Audio ha presentato il suo terzo quinto prodotto half-size. Si chiama MXW70, costa 599 euro ed è un amplificatore finale compatto che entra ufficialmente nell’agone della Classe D di qualità, già ben rappresentato dai vari amplificatori di WiiM, NAD, Bluesound, Marantz e SMSL.

Disponibile da luglio e progettato per lavorare (anche esteticamente) in perfetta sinergia con lo streamer-preamp MXN10, il Cambridge Audio MXW70 eroga 70 watt per canale su 8 Ohm, ma all’occorrenza lo si può trasformare in un monoblocco da 250 watt per canale. Il merito va all’amplificazione Hypex NCORE Class D, messa a punto dagli ingegneri dell’azienda e con tutta la precisione e la musicalità che il brand UK porta con sé fin dal leggendario P40 del 1968.

Ingressi RCA e XLR bilanciati rendono l’MXW70 compatibile praticamente con qualsiasi sorgente, che stiate costruendo un impianto stereo raffinato o integrandolo in un setup più complesso. Non mancano ingresso e uscita trigger a 12V, più un cavo USB adattatore incluso per l’accensione e lo spegnimento automatico insieme all’MXN10 tramite l’app StreamMagic.





Se poi volete collegarlo al DAC DacMagic 200M, otterrete un sistema compatto pronto per l’audio hi-res con tanto di manopola fisica del volume, uscita cuffie e una gamma completa di ingressi digitali.

Queste le specifiche tecniche complete:

Potenza in uscita: 2x70W (8 ohm stereo), 2x125W (4 ohm stereo), 250W (8 ohm mono)

Amplificazione: Classe D, Hypex nCORE

Risposta in frequenza: 10Hz – 30kHz (-1dB)

Ingressi analogici RCA: 1 stereo

Ingresso bilanciato XLR: 1 stereo

Altri ingressi: Trigger 12V

THD+N (non pesato): <0,015% @ 5W/8 ohm

Rapporto segnale/rumore (riferito a 1W – banda 20kHz): 92dB (XLR), >89dB (RCA)

Diafonia a 1kHz: <-82dB

Guadagno: 22,2dB (XLR), 28,8dB (RCA)

Fattore di smorzamento: 180 @ 1kHz, 8 ohm

Dimensioni (A x L x P): 57 x 215 x 215 mm

Peso: 1,65 kg

