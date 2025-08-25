L’amplificatore Enleum AMP-44R premiato con il Red Dot Best of the Best 2025

Atteso sul mercato entro fine anno, l’amplificatore Enleum AMP-44R ha conquistato il Red Dot Best of the Best 2025, confermando Enleum come il brand hi-end più premiato per design e innovazione audio

L’azienda americana-coreana Enleum ha raggiunto un nuovo traguardo con il suo imminente amplificatore integrato AMP-44R, che è stato recentemente insignito del prestigioso Red Dot: Best of the Best 2025. Questo riconoscimento rappresenta il massimo premio del noto concorso internazionale di design e viene assegnato solo ai prodotti che eccellono per innovazione e qualità estetica, distinguendosi come i “migliori tra i migliori”. Si tratta del secondo Red Dot Best of the Best per Enleum, già premiata nel 2023 per l’AMP-54R da oltre 25.000 euro.

L’AMP-44R ha ottenuto anche l’iF Design Award, consolidando la posizione di Enleum come il brand audio high-end più premiato al mondo in termini di design. Secondo la giuria del Red Dot, “con l’AMP-44R, Enleum riesce nuovamente a bilanciare forma e funzione in maniera estremamente sofisticata. È impressionante come la precisione moderna della produzione si integri naturalmente con i dettagli artigianali”.

Queste parole riassumono la filosofia del marchio, per la quale ogni elemento deve essere funzionale, ma anche esteticamente coerente, senza compromessi. Soo In Chae, fondatore e capo designer di Enleum, ha ritirato personalmente il premio durante il Red Dot Gala 2025, a testimonianza dell’importanza strategica di questo lancio per l’azienda.





L’AMP-44R, che possiamo considerare il fratello minore del 54R (a sua volta successore del 51R del 2016), è un amplificatore concepito per audiofili e appassionati di design che cercano un’esperienza senza compromessi. La sua forma ultra-slim, compatta e minimalista non sacrifica la funzionalità, mentre il design enfatizza un effetto di “floating” ulteriormente valorizzato dal display luminoso sospeso.

Ogni lato del chassis in alluminio presenta dettagli sofisticati e un assemblaggio impeccabile, senza viti a vista. Il fondo dell’amplificatore è sagomato con tagli di precisione per dissipare il calore e ospitare componenti come i condensatori, con una soluzione che coniuga estetica e funzionalità.

Nonostante le dimensioni compatte, l’AMP-44R eredita l’eccellenza tecnologica dell’AMP-54R. Offre una potenza di 70 watt in modalità High Voltage e 35 watt in modalità High Current, integrando inoltre il rinomato circuito per cuffie di Enleum derivato dagli AMP-23R e HPA-23RM. Questa combinazione di prestazioni avanzate e design ricercato promette di rendere l’AMP-44R uno degli amplificatori più efficienti e raffinati disponibili sul mercato, capace di soddisfare le esigenze di ascoltatori esigenti e di appassionati di design contemporaneo.

Il lancio commerciale è previsto per il quarto trimestre del 2025, quando saranno resi noti anche il prezzo (che sarà ovviamente più basso di quello del 54R) e le specifiche tecniche complete.

