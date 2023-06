Gold Note Mediterraneo X, Vasari Shibata e PH-5 l’analogico per intenditori

Gold Note è senza dubbio uno dei brand italiani più conosciuti al mondo ed i suoi giradischi sono un pò il fiore all’occhiello della produzione. Per questo oggi abbiamo deciso di dedicare queste pagine ad alcuni dei best seller del mondo analogico di casa Gold Note.

Le proposte analogiche Gold Note che andiamo a presentarvi oggi, sono senza dubbio un modo di gran classe per ascoltare i vostri vinili preferiti. Gold Note, per chi non lo sapesse, nasce a Firenze nell’ormai lontano 2012 per opera di Maurizio Aterini. Tutto ha inizio proprio con i giradischi a cui Maurizio è profondamente legato. Da quella passione è nata poi Gold Note.

Le proposte analogiche Gold Note di cui vi parleremo oggi sono:

Gold Note Mediterraneo X

Gold Note Vasari Shibata

Gold Note PH5

Insomma un gran bel modo di ascoltare musica e mettere su un setup analogico di alta classe.





Il Mediterraneo X è il primo tassello delle nostre proposte analogiche Gold Note.

Iniziamo l’avventura delle nostre proposte analogiche Gold Note parlando del giradischi Mediterraneo X. Partiamo dicendo che questo modello “X” inizia la sua avventura traendo ispirazione dal Mediterraneo, un best seller dell’azienda toscana. Tradizione si ma anche tanta innovazione. Un esempio dell’innovazione è sicuramente il display touch screen con cui potrete settare tutte le varie possibilità di impostazione del giradischi, alcune molto particolari, come la possibilità di effettuare la regolazione fine della velocità e della coppia erogata dal motore. Il piatto è una vera e propria opera d’arte tornita dal pieno. Quest’ultimo raggiunge un peso di 7 Kg ed è realizzato in alluminio. Il design composito può contare oltre che sull’alluminio, sull’ausilio del POM in modo tale da garantire sia stabilità che assenza di vibrazioni.

Un plinto che può essere definito una vera e propria opera d’arte e molto altro ancora

Continuiamo a conoscere più a fondo la costruzione del protagonista del nostro setup analogico Gold Note, e passiamo quindi alla realizzazione del plinto che può contare su tre componenti fondamentali:

una tavola di alluminio tornita dal pieno

una piastra di acciaio inossidabile da 3mm

il plinto inferiore realizzato in legno massello di noce italiano, che ripropone la curva catenaria, formula proveniente dai lavori di Michelangelo e Galileo che Gold Note applica ai suoi giradischi per ottenere la massima rigidità strutturale raggiungibile a parità di massa e dimensioni.

Tre in tutto i piedini realizzati in alluminio anodizzato che possono essere regolati in altezza. Sul retro troviamo connettori RCA a cui è possibile collegare il cavo di segnale in dotazione. Per chi non lo sapesse, la trazione del Gold Note Mediterraneo X è a cinghia mentre l’alimentazione è esterna. Presente anche un comodo timer per tenere sotto controllo la vita dello stilo della nostra testina. Il braccio utilizzato è il famoso B-7 Ceramic.

Gold Note Vasari Shibata la testina MM dal desing innovativo

Il nostro viaggio con le proposte analogiche Gold Note continua ed ora è il turno della testina Vasari Shibata. Nel titolo parlavamo di design innovativo. Questo perchè il design della Vasari Shibata è stato realizzato al computer al fine di ottenere il massimo delle prestazioni. Questa Vasari Shibata è stata pensata per “estrarre” ogni minimo dettaglio dai solchi dei nostri vinili e per riuscire in questo Gold Note si è avvalsa di un corpo ad alto smorzamento, realizzato in un unico pezzo dal pieno in alluminio lega 7000. A ciò si aggiunge un cantilever in alluminio ultra leggero che viene inserito direttamente nel corpo della testina al fine di ridurre al minimo le vibrazioni. Il nome della testina trae ispirazione dal lavoro svolto negli anni Settanta da Mr Shibata e che in estrema sintesi si traduce in una maggiore superficie di contatto ma anche in minor usura sia del disco che del diamante.

Proposte analogiche Gold Note: parliamo ora del prephono PH-5

Dopo il grande successo dei fratelli PH-10 e PH-1000 è giunto sul mercato anche il Gold Note PH-5 che consente di avere un ottimo prephono dal prezzo più contenuto rispetto ai modelli sopracitati. Il Gold Note PH-5 offre la possibilità di utilizzare sia testine MM che MC senza dimenticare l’opzione che vi consentirà di scegliere le varie curve di equalizzazione: RIAA, Decca London e American Columbia, tutte con opzione Enhanced. Per chi non lo sapesse, l’opzione Enhanced permette di estendere la risposta in frequenza fino a 50kHz, cosa che, a detta di Gold Note stessa, incrementa la dinamica e l’impatto delle performance audio. Ovviamente è anche possibile settare guadagno e carico. Sul frontale troverete un display touch screen a colori, con cui effettuare tutte le operazioni del caso. Ogni operazione che compirete tramite il touch viene applicata al segnale audio commutandone il percorso tramite l’uso di relè. Il Gold Note PH-5 è inoltre compatibile con le PSU esterne progettate dall’azienda toscana per migliorarne ulteriormente le prestazioni. Insomma, tra le proposte analogiche Gold Note di cui abbiamo parlato oggi, questo PH-5 è sicuramente una scelta interessante.

Per quanto riguarda i prezzi eccoli qui di seguito:

Gold Note Mediterraneo X 10.900 Euro

Gold Note Vasari Shibata 690 Euro

Gold Note PH-5 890 Euro

I prodotti Gold Note sono distribuiti sul territorio italiano da Tecnofuturo sul cui sito troverete tutte le informazioni inerenti i punti vendita autorizzati.

Gold Note non è solo analogico ma anche digitale quindi se ve lo siete perso qui trovate il nostro test del DS-10 Plus.

© 2023, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.