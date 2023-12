Arylic pian piano sta facendo breccia nel cuore di tutti coloro che cercano prodotti versatili e soprattutto economici. Oggi presentiamo una soluzione in grado di unire economicità, praticità ed ingombri ridotti.

L’ Arylic A50+ è un amplificatore con streamer integrato che sta nel palmo di una mano, parliamo infatti di 116,2 x 64 x 22,6 mm, il peso poi di 1,5 Kg lo renderà facilissimo da collocare un po’ ovunque, fate solo attenzione a non collegarci cavi troppo rigidi onde evitare che voli. E’ tra gli oggetti più costosi del catalogo ma non fatevi intimorire da questa affermazione perchè parliamo di una cifra di poco superiore ai 200 Euro, il costo di un buon cavo per audiofili. A proposito, saremmo curiosi di testare i diffusori Arylic ma almeno per il momento bisognerà aspettare.

Arylic A50+ ecco cosa sa fare

All’interno dell’ Arylic A50+ troverete un amplificatore in classe D equipaggiato con il chip TPA3116 che gli consente di erogare una potenza di 50 Watt per canale su 4 ohm.

Potenza più che sufficiente per l’utilizzo per cui è nato: far ascoltare musica strizzando un occhio alle prestazioni ed uno al portafogli. L’Arylic A50+ ha anche al suo interno un convertitore D/A in grado di accettare segnali in ingresso a 24 bit/192 Khz ma che riesce a riprodurre in uscita file a 16 bit/44 Khz. Avrete a disposizione un ingresso di linea RCA, ingresso ottico e coassiale ed una micro USB con cui poter utilizzare un PC per la riproduzione musicale.





E’ inoltre presente una presa USB a cui collegare una pendrive (max 1000 brani). Comoda l’uscita a cui connettere un subwoofer. Nella dotazione troverete inoltre due antenne, una per il WiFi ed una per il Bluetooth di tipo 5.0 SBC/AAC con una portata di 15 metri. Un po’ scomodi i connettori per i diffusori ma per il prezzo ci sta.

In tema di formati supportati l’Arylic 50+ vi proporrà contenuti in FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV. Riguardo lo streaming avrete compatibilità con AirPlay 1, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay e servizi come Spotify, Tune in, iHeartRadio, XIMALAYA, QQ Music, TIDAL, Napaster, Qobuz, QQFM, Deezer. Infine tramite l’APP 4Stream potrete regolare e settare tutte le funzioni a vostra disposzione, ma volendo c’è anche un telecomando nella dotazione di serie. Per ulteriori informazioni il sito Arylic saprà essere decisamente esaustivo.

Colleghiamo l’Arylic A50+ ai diffusori

Per testare l’Arylic A50+ abbiamo usato le piccole Lonpoo LP50, le Technics SB-C600 ed infine le Wharfedale Evo 4.4. Diciamo fin da subito che più si sale di livello con i diffusori e più questo Arylic stupisce. La potenza non è infinita ma se si abita in un condominio e ci si deve accontentare col volume questo Arylic A50+ sa dare buone soddisfazioni anche con diffusori a torre come le Wharfedale Evo 4.4. Buono l’accoppiamento con le Lonpoo LP-42 ma appena siamo passati ai Technics SB-C600 ci si è aperto un mondo. Se vi piace un suono con una gamma alta aperta e buon dettaglio questo amplificatore fa al caso vostro. Onestamente quando si deve descrivere il “come suona” un oggetto come questo che con poco più di 200 Euro offre ampli, streamer e dac ci sono poche parole da dire se non che per il prezzo va più che bene e che se ci si vuole avvicinare al mondo della riproduzione Hi-Fi massimizzando il budget questo Arylic A50+ potrebbe essere un buon partner. Quindi non ci metteremo a parlare di alti setosi, tridimensionalità del palcoscenico e cose del genere ma ci limiteremo a dire che fa il suo lavoro in maniera più che onesta.

Considerazione e conclusioni

L’Arylic A50+ è l’evoluzione del precedente Arylic A50. Questa versione rispetto alla precedente migliora in termini di connessioni disponibili e lascia inalterate le buone performance del precedente modello. Per maggiori informazioni su prezzo e disponibilità potete consultare questo link.

Arylic A50+ 7.8 Recensione Pro DIMENSIONI, PREZZO DI ACQUISTO Contro RIPRODUCE FILE MAX 16/44 CONNESSIONI PER I DIFFUSORI Riepilogo UN PICCOLO OGGETTO CHE IN POCHI CM CONTIENE AMPLI DAC E STREAMER CON UN PREZZO DI ACQUISTO DECISAMENTE INTERESSANTE. OTTIMO PER UNA POSTAZIONE DESKTOP O PER UN PICCOLO IMPIANTO AUDIO Funzioni Costruzione Audio Il giudizio di AF

