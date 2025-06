Fosi Audio i5 Planar: Promosse o Bocciate?

Fosi Audio nasce nel 2017 in uno dei distretti più attivi e discussi degli ultimi anni: Shenzen. Lo scopo del brand è quello di offrire prodotti dall’elevato rapporto qualità prezzo. Ci saranno riusciti? scopriamolo insieme.

Le Fosi Audio i5 Planar sono cuffie planari che, al momento della pubblicazione di questo articolo, sono oggetto di una campagna su Kickstarter. A questo link potrete avere maggiori informazioni sulla campagna stessa e sui costi.

Fosi Audio I5 Planar: descrizione

Le cuffie aperte over-ear Fosi Audio Planar i5 ci sono arrivate all’interno di un packaging molto ben fatto come già successo con i V3 mono di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Oltre alle cuffie troverete:

il cavo standard da 3,5 mm single-ended,

un cavo bilanciato da 4,4 mm

un adattatore da 6,35 mm

I cavi sono contenuti in delle pochette molto eleganti e resistenti. Una volta sfilati dalla custodia, non vi resterà altro da fare che collegare i cavi ai jack TRS da 3,5 mm presenti sui padiglioni. Non vi nascondiamo che la costruzione delle Fosi Audio i5 Planar ci ha subito colpiti per una realizzazione di ottimo livello.





Il protagonista di queste Fosi Audio Planar I5 è il driver da 97 mm con un diaframma ultrasottile da 2 micron, che promette una distorsione bassa. Molto ampia la superficie del driver studiata per migliorare dettaglio, dinamica e la risposta ai transienti. Fosi Audio ci tiene a sottolineare il lavoro svolto nello sviluppo e ricerca e punta l’attenzione su alcune caratteristiche e tecnologie adottate. Una di queste è la Target Sputtering Technology che grazie ad un lavoro sui diaframmi mira ad incrementare la precisione, diminuire la distorsione e migliorare la chiarezza complessiva del suono. Le caratteristiche attenzionate non finiscono qui però e ve le elenchiamo brevemente di seguito:

Camera posteriore con smorzamento acustico : un design studiato per ridurre le risonanze e le vibrazioni indesiderate, che a detta di Fosi dovrebbero restituire una maggiore chiarezza e un palcoscenico ben definito. Inoltre migliorando il controllo del flusso d’aria, le tonalità sono sempre più attinenti alla realtà.

: un design studiato per ridurre le risonanze e le vibrazioni indesiderate, che a detta di Fosi dovrebbero restituire una maggiore chiarezza e un palcoscenico ben definito. Inoltre migliorando il controllo del flusso d’aria, le tonalità sono sempre più attinenti alla realtà. 44 magneti al neodimio N50 ad alta resistenza : dobbiamo dire che è la prima volta che ci capita di vedere utilizzato il neodimio N50 e siamo curiosi di scoprire il risultato sonoro. Grazie ad un campo magnetico molto forte e stabile, si mira a migliorare l’efficienza e il controllo del driver con conseguente miglioramento della dinamica, ottima risposta ai transienti e dettaglio su tutto lo spettro di frequenze.

: dobbiamo dire che è la prima volta che ci capita di vedere utilizzato il neodimio N50 e siamo curiosi di scoprire il risultato sonoro. Grazie ad un campo magnetico molto forte e stabile, si mira a migliorare l’efficienza e il controllo del driver con conseguente miglioramento della dinamica, ottima risposta ai transienti e dettaglio su tutto lo spettro di frequenze. Ergonomia e comfort: per rendere le Fosi Audio i5 Planar pratiche e confortevoli il produttore di Shenzen ha adottato diverse soluzioni interessanti come i padiglioni auricolari traspiranti e che non danno fastidio alla pelle. In pratica grazie all’utilizzo di materiali morbidi e ventilati diminuisce la pressione ed il calore, questo dovrebbe garantire un buon comfort a lungo termine, soprattutto per chi porta gli occhiali. L’ archetto è realizzato con un buon metallo definito “a memoria di forma”. Il metallo utilizzato è si robusto ma allo stesso flessibile per adattarsi alle varie misure e forme della testa.

Una menzione doverosa per gli inserti in legno laccato che possono contare su assemblaggi decisamente perfetti anche nei punti più critici come ad esempio a ridosso dei jack. L’augurio è che tengano nel corso del tempo ma per il momento non possiamo che ammirare il bel lavoro svolto.

Le Fosi Audio i5 Planar hanno una impedenza di 28 ohm, quindi, in teoria, una cuffia non particolarmente ostica, a cui il produttore consiglia di applicare una potenza minima di 100mW ma meglio se riuscirete a dargli in pasto almeno 250mW. Il peso è di 550 g, sicuramente non la più pesante della categoria ma in generale non leggerissima.

Fosi Audio i5 Planar: ascolto ed impressioni

Iniziamo col parlare di un aspetto a nostro avviso fondamentale per quel che riguarda le cuffie, soprattutto quando si tratta di planari come le Fosi Audio i5 che per forza di cose non possono essere leggerissime. A nostro avviso le i5 sono delle cuffie molto comode il cui peso non si fa sentire sulla testa e soprattutto sono cuffie che rimangono “fresche” anche dopo sessioni prolungate di ascolto, il merito risiede nella buona qualità dei materiali e nei fori presenti nella parte superiore e più in generale nell’impostazione che i tecnici cinesi sono riusciti a dare a questa cuffia.

L’ampio archetto inoltre aiuta a distribuire il peso in maniera uniforme. Come prima cosa abbiamo deciso di rodare le Fosi Audio i5 Planar per 50 ore connettendole al Fosi Audio K7 prima e all’ ADI2 RME poi. Le prime sensazioni, poi confermate da ulteriori ascolti, ci hanno portato a preferire le connessioni bilanciate lì dove possibile e soprattutto abbiamo intuito fin da subito che per esprimersi al massimo c’era bisogno di un ampli cuffie di ottima qualità. Così dopo diverse prove, grazie ad una serie di gentili prestiti abbiamo provato le Fosi Audio i5 Planar con diversi ampli cuffie.

Il suono, ci è sembrato molto attinente alla realtà ed un po’ queste i5 ci hanno ricordato il sound Yamaha provato qualche giorno fa. Fosi Audio ci fa notare che in precedenza alcuni recensori hanno percepito un “sub-bass roll-off ” nella risposta in frequenza delle Fosi Audio i5, che a detta del produttore probabilmente è stata causata dai cuscinetti auricolari in velcro.

Lo staff Fosi negli ultimi giorni ha testato e convalidato 5 diverse soluzioni. La più efficace è stata l’aggiunta di un anello di isolamento acustico intorno alla struttura del diaframma.

Questa soluzione strutturale ha ridotto in modo significativo le perdite e ha ripristinato le prestazioni previste per le frequenze più gravi come da grafico che ci ha inviato il produttore.

Diversi i brani passati in rassegna, dalla voce di Mina, a quella di Geoff Castellucci, passando poi per artisti più ritmati come i Tool o i Metallica. In sostanza se ben amplificate queste Fosi Audio I5 Planar sono cuffie in grado di restituire un suono caldo, ricco di dettaglio e con una gamma alta estesa trasparente ma che se ben alimentate, non sfocia in un suono artificioso o troppo aggressivo. Buono il soundstage e la capacità di separare gli strumenti.

Considerazioni e conclusioni

Le Fosi Audio i5 Palanar sono un modo relativamente economico per sperimentare il mondo delle cuffie planari, buona la costruzione con una buona cura dei dettagli. Se volete godervele al meglio abbinatele ad un ampli cuffia robusto e vi regaleranno delle belle soddisfazioni. Per finire e soprattutto per rispondere alla domanda del titolo, da quanto provato fino ad ora possiamo dire di poter promuovere queste cuffie planari.

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.