HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: catalogo, prezzi e sport al lancio

HBO Max sbarca in Italia il 13 gennaio 2026 con nuove serie TV, blockbuster e gli eventi di Eurosport, incluse le Olimpiadi invernali. I prezzi di lancio però non convincono

Il debutto di HBO Max in Italia ha ora una data definitiva: il 13 gennaio 2026. Dopo mesi di attesa e dopo il vago “inizio 2026” annunciato dalla stessa piattaforma, Warner Bros. Discovery ha finalmente fissato il giorno in cui il suo servizio streaming entrerà nel mercato italiano, portando con sé un catalogo particolarmente ricco e una strategia che punta sin da subito a inserirsi in modo deciso nel panorama dell’intrattenimento nazionale.

Accanto alla produzione locale, con in testa la serie Portobello di Marco Bellocchio in uscita il prossimo 20 febbraio, il servizio farà leva su alcuni dei franchise e delle serie più prestigiose al mondo. I contenuti internazionali comprendono infatti il ritorno di House of the Dragon, passando per le nuove stagioni di The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, The Pitt e Industry, fino alle produzioni cinematografiche come i film dedicati a Superman, Batman e all’intera saga di Harry Potter. Proprio quest’ultima vivrà una nuova incarnazione televisiva, segno della volontà di Warner Bros. Discovery di rinnovare i propri franchise storici con prodotti pensati per lo streaming.

Il 2026 sarà anche un anno sportivo molto rilevante per la piattaforma. L’integrazione di Eurosport 1 e 2 nel pacchetto Sport consentirà infatti agli abbonati di seguire integralmente le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Oltre alle competizioni olimpiche, la piattaforma offrirà anche appuntamenti tennistici importanti come Australian Open e Roland Garros, le principali competizioni ciclistiche, eventi di atletica internazionale e la FA Cup inglese.





In vista del lancio, è in corso anche un graduale processo di sganciamento dei contenuti Warner Bros. Discovery dall’ecosistema Sky-NOW. Tutte le nuove serie HBO confluiranno direttamente su HBO Max, mentre su Sky rimarranno disponibili soltanto i titoli HBO già trasmessi in passato, comprese le stagioni future delle serie preesistenti. Anche i canali lineari come Cartoon Network e Boomerang lasceranno la piattaforma satellitare entro dicembre, completando il ridisegno della distribuzione dei contenuti del gruppo.

HBO Max arriverà in Italia con tre tier di abbonamento, affiancati dal pacchetto Sport da 3 euro al mese che potrà essere aggiunto a qualsiasi piano. L’offerta parte dal piano Base con pubblicità da 5,99 euro al mese, pensato per una fruizione senza pretese tecniche particolari e disponibile a un prezzo competitivo. Il piano Standard da 11,99 euro al mese include fino a 30 download, riproduzione contemporanea su 2 dispositivi e video in Full HD, mentre il piano Premium da 16,99 euro al mese garantisce il massimo della resa con un massimo di 100 download, riproduzione contemporanea su 4 dispositivi e supporto al 4K UHD e all’audio Dolby Atmos (non viene fatto accenno invece all’HDR).

Il servizio sarà disponibile in streaming tramite app su una vasta gamma di dispositivi, dalle smart TV alle console, dagli smartphone ai tablet, passando naturalmente per il sito hbomax.com e per i partner di distribuzione televisiva che verranno annunciati in prossimità del lancio. Bisognerà ovviamente guardare al servizio nella sua interezza per capire la validità e la quantità di contenuti offerti, ma al momento, contando anche l’assenza di un’offerta di lancio aggressiva, i prezzi ci sembrano francamente elevati per un servizio che in partenza (sport escluso) non potrà contare per forza sulla library di piattaforme già affermate come Netflix, Prime Video e Disney+.

