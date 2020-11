Netflix e Amazon Prime Video – VOD week-end rovente di novità

Un’offerta VOD tutta da gustare anche questo fine settimana tra sentimento, dramma, biopic, avventura, viaggi on the road e nel tempo

Aria di festa ma alternativa, da oggi è disponibile la miniserie in tre parti da 45′ minuti l’una Torno per Natale. Nel cast il comico tedesco Luke Mockridge, qui al suo esordio attoriale nei panni dello spiantato musicista Bastian. Il suo ritorno al focolare familiare per le feste non è foriero di belle notizie, scoprendo tra le altre cose che la sua ex fidanzata ora frequenta il fratello. Un evento che creerà non poco scompiglio e si aggiungerà a quanto i genitori hanno deciso di nascondergli.

Per niente natalizia è invece la cupa atmosfera che si respira nel thriller sudcoreano The Call, altra opera che si è vista negata l’uscita nelle sale cinema e disponibile da oggi. Come rivela il titolo tutto è incentrato su una telefonata, quella che mette in contatto due donne, solo che una delle due si trova nel passato. Una serial killer che da un’altra epoca innesca un gioco mortale con severe ripercussioni anche sul futuro. Nel cast anche la brava Park Shin-hye, vista recentemente nell’interessante zombie movie Alive, sempre disponibile su Netflix.

Arte nostrana tutta da scoprire nel drammatico La belva. Storia potente quella del capitano dell’esercito Leonida Riva (Fabrizio Gifuni), indurito dalle tante missioni estere che lo hanno segnato corpo e mente. Il suo ritorno a casa è devastante, tenuto a distanza dalla famiglia, in crisi tra farmaci e collera che lo hanno messo ancor più in disparte. Una belva in gabbia che scatenerà tutta la sua recondita ira per ritrovare la figlioletta di sei anni, misteriosamente scomparsa.

Non è stato tra i più seguiti VOD nella prima stagione 2019, ma ha saputo ritagliarsi un certo spazio nel cuore degli spettatori. Basta poco per appassionarsi alle vicende di Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), che smobilita dalla metropoli trasferendosi a lavorare come infermiera nella remota città di Virgin River in California. Nessuno la conosce e così lei crede di avere la possibilità di iniziare una nuova vita. Per chi cerca sentimenti senza troppo impegno.

Anche il VOD di Amazon Prime Video offre molte novità per questo fine settimana e l’ingresso del magnifico biopic Bohemian Rhapsody.

Un gruppo di giovani adulti che si incontrano online si impossessano di Utopia, fumetto underground di culto che non solo li inchioda come bersaglio di un’oscura organizzazione, ma li investirà del gravoso e mortale compito di salvare il mondo. D’accordo c’è di mezzo una pandemia e la tempistica d’uscita forse non sarà delle migliori, ma resta il fatto che questo adattamento dell’omonima serie britannica di circa sette anni fa tra distopie, elementi thriller, ironici, surreali ma anche molto grafici è da tenere d’occhio. Tra i protagonisti il sempre ottimo John Cusack.

La leggenda di Freddy Mercury rivive nell’intenso e appassionato biopic Bohemian Rhapsody, con un ampio spaccato della sua vita nell’interpretazione da Oscar di Rami Malek. Da sconosciuto operaio aeroportuale a stella del firmamento rock, l’ingresso nella band che si chiamerà Queen, genio e sregolatezza con una vita decisamente burrascosa fino alla storica performance al Live Aid. Dirige Bryan Singer.

Tra gli inediti ed esclusivi 2020 Amazon Original Zio Frank è un denso e agrodolce road movie. È il 1973, Frank Bledsoe (Paul Bettany) e la nipote diciottenne (Sophia Lillis) si mettono in viaggio dalla New York degli artisti, letterati e pensatori verso la rurale Carolina del Sud, per un importante funerale. Un percorso che probabilmente non avrebbe riservato sorprese, quando alla comitiva si aggiunge senza preavviso Walid “Wally” Nadeem (Peter Macdissi), compagno di Frank e relazione di cui nessuno è a conoscenza.

Per gli appassionati del personaggio prodotto da Nickelodeon c’è anche la prima versione live action della serie animata Dora l’esploratrice, ovvero Dora e la città perduta. Nella foresta amazzonica la giovane esploratrice vive coi genitori, intenti a scovare la perduta città Inca di Parapata, dove la leggenda narra ci siano montagne d’oro. Rispetto all’originale produzione qui l’intento è di divertire, senza elementi interattivi o squisitamente istruttivi.