Technics AZ100 e Rolling Stones: gli auricolari hi-fi diventano un oggetto da collezione

Gli auricolari true wireless Technics AZ100 si vestono dei colori dei Rolling Stones con un’edizione limitata numerata. Design esclusivo e custodia dedicata a 299 euro

Technics ha annunciato un’edizione limitata degli auricolari true wireless AZ100 in collaborazione con i Rolling Stones. Lanciata in concomitanza con il nuovo album della storica band britannica disponibile dal 10 luglio (Foreign Tongues), questa collaborazione esclusiva unisce l’ingegneria audiofila distintiva di Technics a una delle icone più leggendarie della musica rock.

Ogni confezione è presentata in un cofanetto regalo appositamente progettato, che racchiude gli EAH-AZ100 nella loro caratteristica finitura nera insieme a un’esclusiva custodia in gomma impreziosita dal logo Lips & Tongue in rilievo, trasformando un prodotto di alta ingegneria audio in un oggetto di design da collezione.

Disponibile in edizione limitata di 5.000 esemplari in tutto il mondo, ogni confezione presenta un numero di serie inciso al laser (da 0001 a 5000) sul retro della custodia protettiva originale. Gli EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition sono disponibili solo online sul sito italiano di Technics a 299 euro.





Nella nostra recensione dello scorso anno, abbiamo accolto molto bene gli AZ100, definendoli belli, leggeri e con prestazioni sonore che raggiungono l’eccellenza.

Questo il commento finale: “Gli AZ100 riescono a portare il suono ad alta fedeltà in una coppia di auricolari true wireless, con la speranza che questa esperienza d’ascolto qualitativamente elevata possa avvicinare tanti giovani e/o appassionati di tecnologia al fantastico mondo della riproduzione stereofonica di qualità. Modalità multipunto in grado di accettare fino a tre device e personalizzazione estrema dei controlli touch sono le possibilità che ci hanno maggiormente colpito di questi auricolari che ci sentiamo di consigliare e promuovere a pieni voti. Brava Technics! in primis per aver realizzato un prodotto che vale ogni centesimo di quello che costa e poi per aver scelto di inaugurare il traguardo dei 60 anni con un prodotto giovane, diverso dal solito e che guarda alla realtà attuale. Difetti? veramente difficile trovarne”.

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