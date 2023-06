Elemental al cinema in 4K-HDR solo nelle sale Onyx… ma in Italia non ce ne sono

Se volete gustarvi in sala l’ultimo film di Pixar nello splendore del 4K-HDR, dovrete per forza andare in un cinema Samsung Onyx. Il più vicino a noi? A Zurigo

La cattiva notizia è che noi italiani siamo tagliati fuori (almeno per ora). Quella buona è che se per caso siete in giro per l’Europa o negli USA potreste approfittarne. Stiamo parlando di Elemental, nuovo film di animazione targato Pixar che è anche il primo della casa di produzione americana ad approdare in sala nello splendore di un vero 4K-HDR. Per godersi il film in questo modo, dovete però andare in una delle circa 120 sale Samsung Onyx sparse per il mondo (una ventina in Europa) che supportano questo formato.

Ma perché parliamo di “vero” 4K-HDR? Se ormai questa formula in ambito home cinema è sdoganata da diversi anni, fin dalla nascita del cinema abbiamo visto in sala proiezioni in SDR e anche l’evoluzione portata dal Dolby Cinema con la sua proiezione laser non offriva un’autentica esperienza in HDR, ma se mai in EDR (Enhanced Dynamic Range).

Per godersi quindi un vero 4K-HDR in una sala cinematografica, bisogna ricorrere agli schermi LED direct-view di Samsung conosciuti con il nome di Onyx, che sono stati i primi a ottenere la certificazione di DCI (Digital Cinema Initiatives) per le sale cinematografiche con HDR, offrendo una gamma di contrasto/luminosità più ampia (fino a 300 nits di luminosità di picco, quasi 6 volte superiore rispetto ai sistemi di proiezione nelle sale), supporto per il 3D e una palette cromatica più estesa.





Onyx non è quindi un sistema di proiezione estremamente avanzato, ma un vero e proprio (ed enorme) display a LED composto da diversi moduli con milioni di LED che compongono i singoli pixel, a differenza dei TV LED e miniLED che sono TV LCD tradizionali con una retroilluminazione a LED e un numero relativamente basso di LED.

Samsung ha installato il primo schermo Onyx sei anni fa a Seoul e, come detto prima, dal 2017 a oggi il loro numero si è ampliato notevolmente, anche se per ora in Italia non sono presenti sale Onyx (il Paese europeo più avanzato su questo versante è la Germania con quattro sale).

Elemental è il primo film Pixar a essere masterizzato in 4K HDR e proiettato nelle sale cinematografiche in 4K HDR (e non sarà l’ultimo) e sarà proiettato in questo modo esclusivamente sugli schermi LED dei cinema Samsung Onyx. Questa iniziativa si estenderà probabilmente ad altri tipi di schermi cinematografici a LED in futuro, dato che anche LG (con i suoi display per cinema Miraclass) e Sony (Crystal LED) stanno lavorando per convincere i cinema a installare i loro costosissimi schermi LED con tecnologia direct-view. Se foste interessati, la sala Onyx più vicina all’Italia è quella nel centro commerciale di Sihlcity a Zurigo. Parliamo di uno schermo 4K-HDR LED direct-view con una larghezza di quasi 10,3 metri e un’altezza di 5,4 metri e quasi 9 milioni di pixel, oltre a una luminosità di picco quasi 10 volte superiori (146fL) rispetto allo standard cinematografico comune (14fL).

