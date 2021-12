Emporia – Tablet facile da regalare agli over 65

Emporia Tablet si rivolge agli anziani che si sentono ancora giovani, sulla scia del successo del pluripremiato smartphone Emporia Smart 5

L’Emporia Tablet va a completare una gamma di prodotti dedicata ai senior, forte della facilità d’uso e delle presenza di funzioni essenziali. Questo nuovo tablet si distingue per la semplice interfaccia, ampi pannelli di controllo, display nitido e un interessante rapporto qualità-prezzo. Offerta che include un accessorio funzionale e versatile, ovvero un pratico supporto particolarmente utile per le videochiamate e che funge anche da stazione di ricarica.

Il cambiamento demografico, la solitudine di molti anziani cresciuta in questi mesi, il divario digitale tra giovani e senior – questi sono i temi che guidano le innovazioni del leader tecnologico austriaco. Emporia tablet si offre specie a quella fascia della terza età appassionata del mondo digitale: per chi desidera leggere le notizie online, guardare video o interagire con foto e video, chi vuole fare uso della posta elettronica o ha piacere di essere coinvolto nel gruppo familiare WhatsApp. Offerta per chi volesse restare al passo coi tempi, essere presente all’appuntamento con i social in primis Facebook. Un tablet facile per navigare in rete, scoprire il prossimo viaggio vacanza, o gestire in misura immediata e semplice il proprio conto bancario.

Come gli smartphone Emporia anche il nuovo tablet è frutto di una ricerca interna condotta a livello internazionale: le conoscenze e i feedback di migliaia di partecipanti a test tenutisi in Austria e in molti altri Paesi sono stati incorporati nello sviluppo di questo nuovo prodotto, per offrire un dispositivo in grado di rispondere alle esigenze direttamente espresse dal consumatore finale.

L’80% di tutti i tablet al mondo è attualmente connesso esclusivamente tramite rete WLAN, mentre Emporia ha scelto di abilitare questo tablet anche alla connessione LTE per motivi ben precisi. Le persone anziane spesso non hanno una rete casalinga o non possono collegarsi a una rete Wi-Fi quando sono in viaggio. Grazie alla presenza di uno slot per scheda SIM, i senior che utilizzano Emporia Tablet possono connettersi ovunque, anche grazie alla tecnologia 4G. Emporia Tablet include un display da 10,1” pollici, sistema operativo Android 11, batteria da 5.000 mAh e 4 Gigabyte di memoria RAM per l’installazione delle applicazioni preferite. Pronto a venire utilizzato anche per effettuare video chiamate o scattare foto grazie alle due fotocamere da 13 e 5 Megapixel.

La confezione di vendita prevede al suo interno un vetro protettivo, un secondo supporto, mentre fra gli accessori aggiuntivi è prevista una cover a libro con tastiera integrata. Questa tastiera si collega automaticamente al tablet e viene anche alimentata da esso. Infine anche il manuale d’uso da 100 pagine in formato cartaceo incluso nella confezione. Disponibile da inizio mese di dicembre e quindi un pratico e utile regalo di Natale, con prezzo suggerito al pubblico di 299€. Link al sito ufficiale.

