Preamplificatore P430 e finale S430: ci vogliono 8000 euro per la nuova coppia audiofila di Michi

Michi amplia la serie Prestige con il preamplificatore P430 e il finale stereo S430: DAC ESS, HDMI ARC, phono MM e 390 W su 4 ohm per un ambizioso impianto hi-fi a componenti separati da 8000 euro

Michi porta la serie Prestige oltre la formula dell’amplificatore integrato con il preamplificatore P430 e il finale di potenza S430. Dopo l’integrato X430 e il lettore CD Q430, il brand high-end di Rotel continua a costruire una gamma coerente, collocata sotto l’esclusiva serie Reference e orientata a un pubblico che vuole entrare nel mondo Michi senza affrontarne immediatamente i costi più estremi.

La scelta dei componenti separati, seppur elitaria in questa fascia di prezzo, continua ad avere senso soprattutto in sistemi ambiziosi, dove diffusori difficili, sorgenti eterogenee e prospettive di evoluzione rendono l’integrato una soluzione talvolta troppo vincolante. Separare preamplificazione e stadio finale permette infatti di tenere fisicamente lontane le sezioni più delicate di elaborazione del segnale dalle correnti elevate richieste dall’amplificazione dei diffusori.

Non è una garanzia automatica di superiorità sonora, naturalmente (qualità dell’alimentazione, circuitazione, layout e interfacciamento fra i due apparecchi rimangono decisivi), ma una coppia progettata come sistema unitario può offrire vantaggi concreti in termini di silenziosità, dinamica, controllo e possibilità di aggiornamento.





Il P430 assume il ruolo di centro nevralgico dell’impianto. Michi dichiara un’architettura bilanciata, regolazioni di alimentazione a più stadi a basso rumore e una gestione delle masse mirata a limitare interferenze e rumori parassiti. Aspetti che, almeno sulla carta, rispondono alle vere priorità di un preamplificatore moderno, ovvero preservare microdinamica, stabilità dell’immagine stereo, precisione temporale e trasparenza.

Particolarmente interessante è la sezione digitale costruita attorno al DAC ESS Sabre ES9028PRO, convertitore a otto canali spesso impiegato in prodotti di fascia alta e utilizzabile, in configurazione stereo, con più canali dedicati per lato. Michi abbina il convertitore a sistemi di clock e di contenimento del jitter destinati a migliorare linearità e coerenza della riproduzione digitale.

Gli ingressi digitali comprendono tre coassiali e tre ottici, una porta USB per PC con supporto per PCM a 32-bit/384kHz e DSD256, Bluetooth compatibile con aptX HD e AAC, certificazione Roon Tested e HDMI ARC. Quest’ultima è probabilmente la connessione che, più di altre, amplia il perimetro d’uso del prodotto, permettendo di integrare un televisore nell’impianto stereo e di affidare a elettroniche hi-fi e diffusori di qualità la riproduzione dell’audio di film, serie TV, concerti e videogiochi.

Sul fronte analogico il pre offre un ingresso XLR bilanciato, tre ingressi linea RCA e uno stadio phono per testine MM. Le doppie uscite XLR e RCA possono facilitare configurazioni multi-amplificate o il collegamento di più finali, mentre l’uscita linea e le due connessioni dedicate ai subwoofer rendono il P430 adatto anche a sistemi stereo con rinforzo attivo sulle basse frequenze.

Il finale S430 ha una potenza dichiarata di 230 watt per canale su 8 ohm e 390 watt per canale su 4 ohm. Michi ha optato per un grande trasformatore toroidale progettato internamente, affiancato da una riserva capacitiva ad alta capacità e da circuiti di protezione. Gli Ingressi XLR e RCA permettono di scegliere fra collegamento bilanciato e sbilanciato, mentre i morsetti a cinque vie assicurano compatibilità con banane, forcelle e cavo spellato.

Sul piano estetico, la coppia mantiene quell’impostazione sobria, imponente e disciplinata che ha contribuito a definire l’identità Michi. Il display TFT del S430 può visualizzare VU meter oppure analizzatore di spettro e, a completare il tutto troviamo il trigger da 12 V e lo spegnimento automatico, funzioni utili per accendere l’intera catena con un solo comando e ridurre gli sprechi quando l’impianto resta inattivo.

L’aspetto meno “piacevole” della proposta di Michi è il prezzo di 3999 euro per ognuno dei due nuovi componenti. Una cifra importante ma in linea con altre “coppie” di assoluto rilievo come quelle formate dai NAD M66–M23 V2, dagli Anthem STR e dai Parasound Halo P6 e A21+.

I prodotti Michi sono distribuiti in Italia da Audiogamma.

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