TTP Turntable: Cyrus Audio svela il suo primo giradischi in 40 anni di storia

Tutto ci aspettavamo tranne che Cyrus Audio, famosa per le sue elettroniche super compatte (lettori CD, streamer, DAC, amplificatori integrati), se ne uscisse con il suo primo giradischi in quasi quarant’anni di attività. Il nuovo nato del brand britannico si chiama TTP Turntable e sarà disponibile a breve al prezzo non proprio popolare di 4295 sterline, che quasi sicuramente diventeranno oltre 5000 euro.

In realtà Cyrus Audio non è proprio esordiente nel mercato dei giradischi, considerando che il Phono Signature da 2599 euro (abbinato volendo all’alimentatore opzionale PSX-R2 da 1349 euro) ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte della critica come stadio phono quando uscì nel 2016.

Il TTP Turntable è però il primo giradischi in assoluto per Cyrus Audio, che per l’occasione ha optato innanzitutto per un design con trasmissione a cinghia. Il plinto e il piatto sono stati lavorati con estrema precisione partendo da blocchi di alluminio massiccio per una maggiore stabilità (il peso del giradischi è di ben 24 Kg).





Il piatto è sospeso su un asse in acciaio temprato che ruota su un cuscinetto ultrapreciso, mentre il telaio ammortizzato è dotato di piedini regolabili e sostituibili. Inoltre, il giradischi è dotato di un cambio di velocità elettronico (33 1/3 e 45 giri al minuto), mentre la riproduzione avviene manualmente.

Il braccio viene fornito insieme al giradischi e si tratta di un componente particolarmente leggero, con il peso distribuito in modo da avere meno punti di risonanza, il tutto per leggere il solco del vinile in modo più accurato. Tuttavia, il TTP Turntable non è dotato di una testina e quindi toccherà all’acquirente scegliere quella che preferisce.

Cyrus Audio non ha però costruito il suo primo giradischi in completa autonomia. Nick Clarke, amministratore delegato dell’azienda britannica, ha infatti dichiarato che il TTP Turntable è stato realizzato in collaborazione con un’azienda tedesca estremamente qualificata per gli aspetti meccanici, mentre Cyrus ha applicato le sue competenze all’alimentatore e al motore per creare quello che Clarke ritiene essere uno dei migliori giradischi al mondo in questa fascia di prezzo.

Tornando alle caratteristiche tecniche, il motore sincrono a corrente continua del TTP Turntable è dotato di un circuito di controllo digitale progettato su misura che, secondo Cyrus, riduce il livello di wow e flutter e garantisce “un’eccezionale stabilità della velocità”. Sul retro del giradischi, oltre alle immancabili connessioni phono in formato RCA, c’è anche una presa per collegare il già citato alimentatore opzionale PSX-R2, che secondo Cyrus dovrebbe garantire un’alimentazione ancora più stabile e a bassissimo rumore per il motore del giradischi.

