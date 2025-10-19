100 pollici da 17 cm di distanza con il laser TV JMGO O2S Ultra

Il JMGO O2S Ultra è il laser TV 4K più piccolo al mondo con un rapporto di tiro ultra corto da record, che permette di ottenere un’immagine da 100 pollici di diagonale a meno di 17 cm dalle parete

Nel panorama sempre più affollato dei proiettori laser a tiro ultra corto (o “laser TV”), il brand cinese JMGO ha deciso di spingersi oltre ciò che finora sembrava possibile con l‘O2S Ultra, il modello più compatto sul mercato (non è però portatile) e, soprattutto, quello con il rapporto di proiezione più corto oggi in commercio. Una dichiarazione ambiziosa, ma supportata da dati tecnici che in effetti meritano attenzione.

Parliamo infatti di un proiettore DLP con un rapporto di tiro di appena 0.16:1 (in seconda posizione c’è il Samsung LSP9T con 0.19:1), valore che consente di ottenere un’immagine da 100 pollici di diagonale (2,20 metri di base) posizionando il proiettore a meno di 17 centimetri dalla parete (o dallo schermo). L’ingombro è quindi minimo ed elimina completamente l’esigenza di installazioni complesse o cavi visibili. Spostando poi il proiettore a circa 37 cm dalla parete, l’immagine può arrivare fino a 150 pollici (3,3 metri di base), trasformando qualsiasi parete in un vero e proprio schermo cinematografico.

Oltre a ciò, l’O2S Ultra si distingue per altri parametri tecnici interessanti cominciando dal sistema MALC 3.0 triple laser, che garantisce una luminosità di 3600 lumen ISO per un utilizzo soddisfacente anche in ambienti luminosi. Troviamo poi la copertura del 110% dello spazio colore BT.2020 e un contrasto nativo di 4000:1 abbinato a un contrasto dinamico di 3.000.000:1, che promette neri profondi e una gamma ideale per contenuti HDR (sono supportati HDR10 e Dolby Vision).





Il proiettore offre risoluzione 4K vobulata (non sappiamo quale sia quella nativa, ma immaginiamo un classico Full HD) e integra Google TV come sistema operativo, connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, due ingressi HDMI 2.1 con supporto eARC e un set di tecnologie di calibrazione automatica che rendono il dispositivo plug-and-play tra autofocus, correzione trapezoidale, adattamento allo schermo e un software proprietario in grado di compensare eventuali irregolarità della superficie di proiezione.

Sul versante audio, JMGO ha collaborato con Dynaudio per l’integrazione di un sistema a due speaker full range da 20 watt di potenza con supporto Dolby Audio e DTS:X, mentre a muovere tutto il software troviamo un SoC MT9679 e 4 GB di RAM, a cui si aggiungono 64 GB di storage.

Veniamo infine ai prezzi. Il JMGO O2S Ultra è in offerta pre-order fino al 31 ottobre sul sito europeo del produttore a 2.7999 euro (rispetto ai 2.999 euro del listino), con le prime consegne fissate per inizio novembre. Se poi volete aggiungere uno schermo ALR da 100 pollici, il prezzo sale a 3499 euro. JMGO offre spedizione gratuita e un periodo “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

