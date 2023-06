Il TV OLED 8K di TCL si piega e diventa un tavolo

TCL CSoT ha presentato alla SID Display Week 2023 di Los Angeles un TV OLED 8K da 65 pollici con pannello stampato con tecnica inkjet che, all’occorrenza, si può ripiegare fino a formare una sorta di tavolo

TCL è l’unico grande produttore di TV a livello globale a non avere ancora proposta una gamma di TV OLED per il mercato consumer. Nonostante ciò il colosso cinese è sempre più impegnato nello sviluppo della tecnologia di stampa inkjet di cui si parla ormai da diversi anni e che, dopo la bancarotta dichiarata due mesi fa dal partner JOLED, vede proprio TCL come uno dei grandi nomi dell’industria TV a continuare su questa strada (ricordiamo che questo processo produttivo permette di stampare pannelli OLED ultrasottili e di abbassarne non poco i costi di produzione).

Ne riparliamo oggi perché nei giorni scorsi TCL CSoT, la divisione dell’azienda che sviluppa e produce i pannelli, ha presentato nuovi prototipi OLED alla SID Display Week 2023 di Los Angeles; uno dei più interessanti è stato un TV OLED 8K da 65 pollici con pannello stampato con tecnica inkjet che, all’occorrenza, si può ripiegare fino a formare una sorta di tavolo, con un’apposita copertura trasparente che va ad adagiarsi sul display stesso per proteggerlo da eventuali urti. Le altre specifiche tecniche di questo pannello indicano un picco di luminanza di 800 nit (al 10%) e di 150 nit a pieno schermo e una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%.

“Il primo display OLED flessibile al mondo da 65 pollici con stampa inkjet 8K offre al settore il più grande schermo pieghevole OLED flessibile basato su questa tecnologia, con la più alta risoluzione oggi possibile e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Combinando materiali ultrasottili e moduli flessibili ad alta resistenza, il prodotto ha un raggio di curvatura inferiore a R25 mm e una durata di curvatura fino a 100.000 volte“, ha scritto TCL CSoT. Già lo scorso anno il produttore cinese aveva mostrato il primo OLED 8K da 65″ inkjet printing, frutto proprio della collaborazione con JOLED, anche se quel prototipo non era pieghevole.





TCL CSoT ha inoltre dichiarato a OLED-Info.com che avvierà una produzione di pannelli OLED stampati con tecnica inkjet entro fine anno, sebbene non si sia ancora parlato di quantità. Contando che l’azienda cinese ha già superato LG Display e Samsung Display nel campo dei pannelli per TV LCD, con questi recenti progressi sembra pronta a diventare presto un serio contendente dei due colossi coreani anche nel campo dei TV OLED.

Tornando al prototipo presentato a Los Angeles, difficilmente lo vedremo proposto sul mercato, se non in quantità ridottissime e a costi spropositati. Già LG aveva tentato due anni fa una carta simile con il TV OLED arrotolabile OLED65R19LA, ma il prezzo elevatissimo e la dubbia utilità di un simile design avevano portato a dati di vendita a dir poco sconfortanti, tanto da convincere il produttore coreano a non proporne un successore.

