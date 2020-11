Yamaha GT-5000: Gigante e tremendo!

GT: ovvero “Gigantic and Tremendous “. Un giradischi dalle dimensioni e dal peso veramente fuori dal comune che si rifà ai giradischi dell’era d’oro Yamaha.

Lo Yamaha GT-5000 oltre ad essere gigante e tremendo è un concentrato di tecnologia che in abbinamento all’accoppiata C5000 e M5000 dà vita ad un setup di tutto rispetto votato in maniera chiara ed inconfondibile al mondo dell’analogico.

Costruzione e caratteristiche.

Il GT-5000 avrà sicuramente suscitato negli appassionati di vecchia data un tuffo nel passato , a noi è rivenuto in mente il 1982. In quell’anno veniva alla luce il lettore CD ma al contempo Yamaha sfornava il GT-2000. Un giradischi d’eccellenza prodotto fino al 1989, anno in cui venne immessa sul mercato una versione speciale con impiallacciatura color noce.

Al GT-5000 spetta l’arduo compito di portare avanti quella tradizione.

Iniziamo parlando di peso: 58,4 Kg , sicuramente non sono pochi e considerando che solitamente il giradischi viene collocato sul ripiano più alto dei nostri porta elettroniche, valutate bene la solidità di quest’ultimo.

Il GT-5000 si presenta in una elegante finitura nero lucida con un piatto in alluminio da ben 5 Kg. Per muovere il tutto Yamaha ha utilizzato un motore a corrente alternata a 24 poli e due fasi. La trazione è a cinghia. Il braccio da 223 mm corto e dritto, offre maggiore rigidità oltre ad un miglior bilanciamento del peso che si traduce in una migliore tracciabilità del disco.

Ricordiamo infine che il GT-5000 è un giradischi bilanciato che unito al C5000 e all’ M5000 offre un percorso del segnale bilanciato dall’inizio alla fine della catena.

Il giradischi GT-5000 ha un prezzo di listino di ben 7.699 Euro e potrete acquistarlo presso la rete di rivenditori ufficiali Yamaha.

Conclusioni e riflessioni.

Dopo Technics, rimessasi in gioco con la rinascita della serie 1200 anche Yamaha ha deciso di rientrare nel mondo dell’analogico con un prodotto no compromise, prestazionale e allo stesso tempo abbastanza facile da installare, cosa da non sottovalutare nel mondo dei giradischi.