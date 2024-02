Dischi ottici da 200 TB in arrivo… ma scordatevi i Blu-ray 8K o 16K

Tra i possibili casi d’uso di un nuovo disco ottico con 2000 volte la capienza massima di un Ultra HD Blu-ray non c’è di certo un nuovo supporto fisico per l’Home Video

Un supporto fisico delle dimensioni di un normale DVD contenente fino a 200 TB di dati, ovvero 2000 volte la capienza massima di un Ultra HD Blu-ray. No, non è un pesce d’aprile (è ancora presto), ma quanto rivelato in un articolo pubblicato a inizio mese su Nature da alcuni scienziati dell’Università di Shanghai, che hanno sviluppato un nuovo tipo di disco ottico dalla capienza a dir poco enorme che può addirittura essere prodotto in pochi minuti nelle fabbriche di DVD esistenti.

Scendendo più nel dettaglio, questo nuovo supporto fisico è un disco ottico 3D su scala nanometrica con un massimo di 100 strati. Utilizza un nuovo materiale sensibile alla luce, chiamato AIE-DDPR, e due tipi di laser per leggere il disco (480 nm blu e 592 nm arancione).

Se però state già pensando a un futuro supporto fisico destinato ai contenuti 8K (e perché no, 16K), fermatevi subito. Al momento questo disco ottico, come riportato dagli stessi scienziati, è infatti pensato come supporto fisico per l’archiviazione di enormi quantità di dati in data center con spazio limitato.





“Questa tecnologia consente di ottenere uno storage di livello exabit impilando dischi in scala nanometrica in array,” hanno dichiarato Miao Zhao, Jing Wen, Qiao Hu, Xunbin Wei, Yu-Wu Zhong, Hao Ruan e Min Gu dell’Università di Shanghai per la scienza e la tecnologia.

Nell’articolo, tra l’altro, non si parla affatto di un possibile caso d’uso in ambito Home Video, anche perché, come dimostrato dagli ultimi dati del mercato USA, le vendite di DVD, Blu-ray e Ultra HD Blu-ray continuano a scendere anno dopo anno e rappresentano ormai una nicchia sempre più piccola rispetto al mercato dello streaming.

Immaginarsi non solo un nuovo supporto fisico per contenuti con risoluzione oltre il 4K (che oggi come oggi sono quasi inesistenti), ma anche nuovi player dedicati e la definizione di specifiche tecniche per un nuovo standard da parte della Blu-ray Disc Association è quindi un’utopia bella e buona. E anche sul versante gaming, contando che già oggi i giochi si acquistano nel 95% dei casi in formato digitale, sarebbe da folli sperare in un nuovo supporto fisico per futuri titoli in 8K.

