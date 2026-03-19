I regali per un papà audiofilo dai costi umani

Se il vostro papà è un audiofilo convinto e avete deciso di fargli un regalo in grado di soddisfare le sue smanie audiofile ma al contempo non volete impiegare un budget tale da richiedere un prestito bancario siete nel posto giusto.

Un regalo audiofilo per un papà audiofilo, potrebbe essere un gesto decisamente gradito. Abbiamo così deciso di darvi qualche consiglio su cosa potrebbe fare al caso vostro sia per budget che per esigenze.

Mission 778 CDT: la scelta intelligente per ridare vita ai CD

Gli anni passano, ed i nostri lettori CD iniziano ad accusare il peso del tempo, così in molti casi ,tali lettori risultano ormai non più riparabili o per mancanza di ricambi o perchè la spesa della riparazione supererebbe il valore del lettore stesso. Da questo punto di vista la meccanica di lettura è doppiamente intelligente. La Mission 778 CDT, è solamente una meccanica, quindi non avrete un DAC interno. Questa scelta a nostro avviso è molto sensata in quanto ormai tantissimi amplificatori, soprattutto nella fascia entry level, sono dotati di un DAC integrato e, tantissimi di noi, hanno già in casa un DAC, tanto da far risultare pleonastico un ulteriore DAC. A livello estetico questa meccanica riprende le linee e le dimensioni dell’integrato Mission 778X, a cui si abbina perfettamente. Il prezzo di listino è di 619 Euro.

Lenco L-30: un regalo 169 Euro per ridare vita ai propri vinili

I vinili sono il trend del momento e molti di noi nelle nostre soffitte o a casa dei nonni potrebbero ritrovare delle collezioni pronte per essere ascoltate ma potrebbe mancare la materia prima per l’ascolto: il giradischi. Il Lenco L-30 è un giradischi entry-level pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo del vinile in modo semplice e immediato. La struttura è in MDF, mentre la trazione è a cinghia. Il preamplificatore phono integrato consente il collegamento diretto a diffusori attivi o impianti audio senza necessità di componenti aggiuntivi. Dotato di testina MM e di un sistema di arresto automatico, il Lenco L-30 unisce funzionalità essenziali a una buona facilità d’uso. Nonostante alcune limitazioni tipiche dei modelli entry-level, rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un primo giradischi affidabile e accessibile. Per 169 Euro potrebbe essere un regalo assai gradito.





Giradischi Dual CS 329: regalo entry level “definitivo”

Il Dual CS 329 è l’entry level dello storico brand tedesco. Lo avevamo provato un paio di anni fa con una certa soddisfazione e qui potete trovare la prova completa. Il giradischi Dual CS 329 rappresenta un regalo ideale per chi desidera un ascolto analogico di qualità con la comodità di un funzionamento completamente automatico. Progettato con trazione a cinghia, garantisce una riproduzione fluida e stabile dei vinili, supportando velocità di 33 e 45 giri. Il design combina funzionalità ed eleganza, il plinto è realizzato in MDF e plastica. Il piatto è in alluminio pressofuso, mentre il braccio dritto in alluminio è dotato di sistema di antiskating regolabile a molla. Il giradischi è fornito con una testina Audio-Technica AT91, già installata, per un’esperienza d’ascolto immediata e di qualità. Completa la dotazione il coperchio antipolvere in acrilico, utile per proteggere il dispositivo quando non in uso. Con dimensioni compatte (435 x 132 x 372 mm, coperchio chiuso) e un peso di 5 kg, il Dual CS 329 si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, offrendo un perfetto equilibrio tra prestazioni, praticità e stile. Il prezzo di listino è di 329 Euro.

Elac Nava 100: speaker bluetooth portatile

Non propriamente audiofilo ma sicuramente pratico e sopratutto con alle spalle un brand dal grande know how che quest’anno festeggia ben 100 anni di storia. Dotato di un driver full-range da 3” affiancato da doppi radiatori passivi, il NAVA100 promette un suono ricco, bilanciato e profondo rispetto alle sue dimensioni. La connettività Bluetooth 5.3 è la protagonista e assicura una trasmissione stabile e di alta qualità, mentre la funzione Dual Play consente di associare due unità in modalità wireless per ottenere un vero ascolto stereo. Realizzato interamente in alluminio, il cabinet trasmette solidità e cura costruttiva, distinguendosi nettamente dai classici speaker portatili in plastica. La batteria integrata promette fino a 15 ore di autonomia. Compatto nelle dimensioni (150 x 78 x 128 mm) e con un peso di circa 1,4 kg, il NAVA100 è il regalo ideale per i viaggi, per le giornate lavorative o per le gite fuori porta della domenica. Il prezzo di listino è di 250 Euro.

Triangle AIO-C: lo streaming per tutti

Compatto nelle dimensioni e con buona versatilità, questo streamer audio Wi-Fi rappresenta la soluzione ideale per portare la musica digitale in qualsiasi impianto hi-fi, soprattutto in un impianto vintage. Triangle è famosa per i suoi diffusori ma .Grazie alla connessione wireless basata su standard IEEE 802.11 b/g/n, consente un accesso rapido e stabile ai contenuti musicali, integrandosi perfettamente con la rete domestica. Non è presente un display e la gestione avviene tramite app dedicata per dispositivi iOS e Android. La presenza sia dell’uscita digitale ottica sia di quella analogica garantisce due diverse opzioni di collegamento. Diversi i formati audio supportati cui APE, FLAC, WAV, ALAC e MP3, oltre ai principali codec AAC. Le dimensioni estremamente contenute (20 x 80 x 80 mm) e il peso di soli 160 grammi lo rendono discreto e facilmente posizionabile ovunque. In questo articolo ne avevamo parlato in maniera approfondita a confronto con altri competitor. Con i suoi 159 Euro si rivela una soluzione economica e pratica.

Per concludere ovviamente, in una giornata come questa non possiamo che fare i nostri migliori a tutti i papà anche a quelli non audiofili!

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